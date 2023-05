El fiscal Carlos Rívolo pidió enviar a juicio el caso del atentado contra Cristina Kirchner

El fiscal federal Carlos Rívolo pidió hoy elevar a juicio la causa por el atentado contra Cristina Kirchner con tres acusados: Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, como coautores del intento de homicidio, y Nicolás Carrizo, como partícipe secundario.

Para Rívolo, la “etapa instructoria” ya “está completa”; debe clausurarse este tramo de la investigación y enviarse el expediente a un tribunal oral que juzgue a los tres procesados: Sabag Montiel, el hombre que gatilló a centímetros de la cabeza de Cristina Kirchner; Uliarte, pareja de Sabag, que esa noche estaba con él y según el fiscal participó de la planificación del ataque, y Carrizo, el líder del grupo de vendedores de copos de algodón de azúcar acusado de haber colaborado con Sabag y Uliarte.

Los abogados de la vicepresidenta se opusieron a que el caso se eleve a juicio en este momento. Sostuvieron que había pruebas por profundizar y que podría haber otros responsables del ataque que no fueron acabadamente investigados. Rívolo advirtió en su dictamen de hoy que existen “hipótesis de investigación con medidas de prueba pendientes” sobre las que se seguirá trabajando en su fiscalía aunque la causa se eleve a un tribunal oral.

Advirtió, no obstante, que para él el hecho no requirió financiación y que de la investigación sobre los patrimonios de los acusados no surge que hubieran recibido un “pago directo” por el atentado. Por eso, para Rívolo, el hecho puede haberse cometido sin que nadie más haya participado.

“Le imputo a Fernando André Sabag Montiel haber intentado matar, de manera premeditada, a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner -vicepresidenta de la Nación y presidenta de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación-, contando para ello con la planificación y acuerdo previo de Brenda Elizabeth Uliarte y Gabriel Nicolás Carrizo”, sostuvo Rívolo en el inicio de su dictamen.

El fiscal detalló que el hecho sucedió “el 1° de septiembre de 2022, a las 21:00 horas aproximadamente, en la intersección de las calles Juncal y Uruguay” cuando “la víctima se encontraba saludando a las personas que estaban en el lugar, ocasión en la que el imputado, aprovechando el estado de indefensión en virtud de la multitud existente, apuntó hacia su rostro y, a corta distancia, accionó, en al menos una ocasión, la cola del disparador de una pistola semiautomática de acción simple, calibre .32 auto, marca Bersa, modelo Lusber 84 con la numeración 25037 en el lateral izquierdo del cañón, sin que se produzca el disparo pese a encontrarse la misma cargada con cinco cartuchos del mismo calibre y resultar apta para sus fines específicos”.

Rívolo relató que Sabag Montiel “contó con el aporte de Brenda Elizabeth Uliarte, quien estaba presente en las inmediaciones del lugar al cual arribaron conjuntamente y quien brindó el acuerdo, cooperación, apoyo moral y logístico para su realización”.

Ahora será el turno de las defensas de opinar sobre si el caso debe ser elevado a juicio. Después, la jueza María Eugenia Capuchetti tomará la decisión.

Fuente: La Nación