El Gobierno liberó $8.900 millones a las empresas de colectivos para evitar cortes en el servicio

El Ministerio de Infraestructura informó que en la tarde de este viernes se liberaron pagos por un total de 8.900 millones de pesos destinados al transporte automotor de pasajeros urbano y suburbano . ”Este monto se distribuye entre las compensaciones tarifarias del AMBA y el Fondo Compensador del Interior cuyas provincias hayan enviado y tengan aprobadas sus rendiciones”, indicaron.

“De esta manera, el Gobierno Nacional se encuentra al día con las obligaciones asumidas a la fecha”, agregaron desde el Gobierno nacional.

De esta manera, se espera que las empresas de colectivos retomen su ritmo normal de trabajo. Cabe recordar, que ante el atraso de las tarifas (se encuentran congeladas desde agosto) y la deuda del Estado por los subsidios al transporte, varias compañías habían decidido restringir parcialmente sus servicios para sostener sus márgenes de rentabilidad.

En la tarde del jueves, cinco cámaras empresarias en forma conjunta emitieron un comunicado informando que, ante el brusco aumento del combustible, la devaluación que impacta de manera directa en la mayoría de los insumos y repuestos y la escasez de recursos con los que cuenta el sector, las empresas operadoras estarían realizando restricciones de servicios de diferente magnitud según las posibilidades de cada una, de manera de evitar una paralización total y abrupta por falta de recursos. Dicho de otra forma, saldrían menos micros a la calle para reducir los costos.

En el mismo escrito, daban cuenta de la falta de acreditación de las compensaciones tarifarias correspondientes al saldo del mes de noviembre pasado, lo que generaba una incertidumbre adicional con relación al pago del aguinaldo que debe realizarse el próximo lunes 18 de diciembre.

DINERO EN CAMINO

La inyección de dinero por parte del Gobierno nacional trae alivio a las compañías, de eso no hay ninguna duda, pero según los colectiveros, aún queda un saldo importante por cobrar. Si bien desde Nación aseguraron que el Gobierno “se encuentra al día” con las empresas del transporte de pasajeros, desde el sector privado manejan otra información.

“Enviaron fondos a las cuentas de fondos fiduciarios de transporte, pero ese dinero aún no fue girado a las empresas. Falta ese paso que todavía no está dado. En el comunicado se entiende como que las empresas de colectivos ya recibieron la plata, pero no es así”, explicó Luciano Fusaro, vocero de Aaeta.

De acuerdo a información difundida por las compañías de transporte, aún después de que se acredite el dinero de Nación, aún les restará cobrar otros $2.063.082.208 de parte de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires (CABA) y $3.417.161.186 de parte de Provincia.

EL ESCENARIO DE TRABAJO

Más allá de la discusión por la deuda, los empresarios mostraron preocupación por la situación general del transporte público de pasajeros. Luciano Fusaro, recordó que el gasoil aumentó 37% esta semana. “Sólo ese ítem representa el 20% de nuestro costo y nuestros ingresos están congelados desde agosto. Además, la suba del dólar del 100% se trasladó a los costos”, justificó.

Por su parte, el titular de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), Mario Vacca, aseguró que es fundamental que se mantengan las cuentas al día para que el sistema funcione correctamente. “Las deudas complican aún más las cosas. Por eso es que algunas empresas restringieron sus servicios, es porque no les dan los números”, indicó el representante de las empresas de transporte.

Fusaro y Vacca coincidieron además en que, si no ingresa el dinero adeudado por parte del Estado, algunas empresas podrían tener problemas para enfrentar el pago del aguinaldo el próximo lunes. “Ló último que queremos son medidas gremiales”, enfatizó el titular de Cetuba.

