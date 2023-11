El polémico reto de Gildo Insfrán a una wichí que vende artesanías por internet

Gildo Insfrán generó controversia nuevamente al reprender a una artesana wichí que vende sus productos en línea gracias a la conexión de wifi en su aldea. En un acto en Campo del Cielo, el mandatario provincial confrontó a la mujer, expresando su descontento por el emprendimiento que maneja vía internet.

La situación quedó capturada en un video, donde se ve que la habitante del pueblo originario defiende su decisión de vender sus productos: “Tenía la casa muy llena de artesanías y no podía vender, y las cambiaba por ropa o por mercadería”, aseguró.

En ese momento, Insfrán salió al cruce diciendo: “Vos dijiste recién que gracias al wifi venden su artesanía, yo te quiero preguntar: ¿Quién te compra esa artesanía?”. Orgullosa de sus ventas, dijo: “Nosotros hemos aprendido a tener una página para poder publicar”.

El gobernador ve estas iniciativas como perjudiciales y acusa a entidades, como la Fundación, de ser encubiertas de los Estados Unidos: “No tienen que dejarse engañar, porque desde Internet ustedes exhiben, y desde cualquier parte del mundo ven, compran lo que les gusta y les pagan dos pesos, dos pesos para ellos, en dólar, euro u otras monedas, y venden 20 veces más de lo que les compran a ustedes, conozco lo que hacen con ustedes, lo que antes hacían los blancos aquí ahora lo hacen los blancos de afuera, no quiero ni que los blancos de aquí ni los de afuera hagan esto de ustedes”.

Ante el reto, la mujer le replicó: “Acá las comunidades tenemos muchas necesidades, necesitamos más capacitación, a las mujeres, jóvenes”, a lo que Insfrán respondió: “La capacitación viene por la educación, acá se entiende por llegar a un título y un puesto en el Estado, eso no es buscar la capacitación, es buscar un cargo. No hay que pensar que solamente tiene que ser el Estado el que le contrate, porque sino no va a alcanzar”.

Fuente Radio Sudamericana