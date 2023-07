El relato del vecino que apuñaló a los dogos en Córdoba: "Esos ya no eran perros, eran asesinos"

A tan sólo dos días del brutal ataque de dos perros raza dogo en el barrio Estación Flores, en la ciudad de Córdoba, aún reina un clima de profunda conmoción entre los vecinos por la muerte de Trinidad, una joven de 15 años que no soportó las graves heridas provocadas por los animales y falleció luego de dos paros cardiorespiratorios. La situación incluso podría haber sido más trágica si no hubiese sido por el rápido accionar de Maximiliano Tapuro, un vecino que, al observar que las mascotas habían ingresado a su casa, tomó una cuchilla y los apuñaló hasta matarlos. “Esos ya no eran perros, eran asesinos”, aseguró hoy el hombre en declaraciones radiales.

Todavía impactado por lo vivido el pasado domingo, el hombre que salvó a su familia de ser atacada por los dogos de un vecino brindó detalles de la sangrienta situación que vivió cuando se disponía almorzar junto a su pareja y a su hija de apenas 11 meses de vida.

“Estábamos por comer un asadito acá en mi casa, como todos los domingos; en familia. Ahí escuchamos los gritos de los perros. Salgo y veo que me habían agarrado a uno de los coquitos que tengo yo. Veo eso y quiero sacarlos. Pero como no puedo, agarro una cuchilla y los empiezo a apuñalar. Cuando dejo de apuñalar a uno, el mío se mete adentro de casa y el otro dogo lo empieza a seguir”, recordó hoy Maxi, en diálogo con Radio Con Vos.

Maximiliano, de 28 años, contó que el ataque de los perros a Trinidad, la víctima fatal, ocurrió a la vuelta de su casa. No conforme con ello, las mascotas “siguieron haciendo daño” y se metieron dentro de su casa. Mientras que a uno de los perros lo mató a puñaladas, al otro lo acuchilló cuando se le quiso abalanzar fuera de su domicilio. Si bien lo llegó a herir de gravedad, no pudo constatar si estaba muerto porque priorizó la asistencia a la adolescente atacada a pocos metros.

“Cuando salgo de acá, viene un vecino y nos avisa de la chica (Trinidad). Nos fuimos para la vuelta y la quisimos ayudar, pero no se podía. Salió un paramédico que vive enfrente de la casa donde vivían los dogos, la estaba ayudando pero le agarraron dos paros antes de subir a la ambulancia. Y se la llevaron”, recordó Maxi con evidente angustia.

Vecino que apuñaló a los dogos asesinos en Córdoba

Trinidad fue derivada de urgencia al Hospital de Urgencias Municipal, donde finalmente murió a causa de las graves heridas. “Le afectaron dos arterias principales. La atacaron en el cuello y el cráneo. Fueron directamente a matar”, subrayó Maxi durante su escalofriante relato. Y luego, abordado por una tristeza insoslayable, reconoció: “Me siento mal porque no pude salvar a la chica. Podría haber sido mi hija o la hija de un vecino, y es feo. Todo pasó en menos de un minuto”.

De acuerdo al testimonio de Maxi, el trágico desenlace de Trinidad y los dos dogos ocurrió fue consecuencia de la inacción de las autoridades locales, debido a que ya se habían realizado denuncias por la violencia que emanaban estos animales pero nunca se hizo nada al respecto. “Hicimos seis o siete denuncias y mirá lo que tuvo que pasar para que tomen cartas en el asunto”, señaló. Y en ese sentido, trajo a colación la agresión que había sufrido un familiar tiempo atrás: “Una vuelta ya lo habían atacado a mi hermano y le dije al dueño, 'la próxima te mato a los perros'”.

Trinidad, la víctima fatal del ataque de los perros raza dogo, tenía 15 años

Por último, Tapuro responsabilizó a los propietarios de los animales por la muerte de Trinidad, quien casualmente se dedicaba a rescatar perritos abandonados en la vía pública. “No hay perros malos. Hay gente que los cría mal y los hace malos. Los padres de esos perros eran cazadores de pumas en Catamarca”, aseguró durante la entrevista para la citada señal radial.

“Ojalá que la familia de la chica encuentre el consuelo y que se haga justicia. Que no vuelva a pasar. Que todo aquel que tenga perros de esa raza los sepa cuidar y adiestrar. Porque no es fácil tener que matar a un perro. Son animales y los perros no tienen la culpa”, concluyó.

El dueño de los animales fue imputado por el delito de “homicidio culposo y lesiones culposas”.

Fuente: Infobae