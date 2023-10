Elecciones 2023: cómo es la nueva estafa que alarma a todos de cara al domingo

A medida que se acerca la fecha de las elecciones del domingo 22 de octubre en Argentina, los ciudadanos se preparan para ejercer su derecho al voto. El padrón electoral ya se encuentra disponible para consulta, y los candidatos presidenciales ajustan los últimos detalles de sus campañas. Sin embargo, en paralelo a la fiebre electoral, se ha detectado una preocupante estafa que la Cámara Nacional Electoral advierte a los ciudadanos jujeños.

Peligro Electrónico: cuidado con la estafa

Como en otros lugares del mundo, Argentina se enfrenta a estafadores que aprovechan la temporada electoral para engañar a los ciudadanos. Al igual que en las elecciones primarias (PASO), es esencial estar alerta y consciente de las posibles trampas que pueden llevar al robo de datos personales y al vaciamiento de cuentas bancarias.

Métodos de estafa comunes

Las formas más comunes de estafa relacionadas con el padrón electoral incluyen correos electrónicos fraudulentos, mensajes de texto y conversaciones de WhatsApp. En estos casos, los ciberdelincuentes se hacen pasar por empleados de entidades gubernamentales o partidos políticos para obtener información personal.

El engaño que preocupa a la Cámara Nacional Electoral

Esta vez, la Cámara Nacional Electoral ha advertido sobre un correo electrónico falso que notifica a los ciudadanos que han sido seleccionados para ser presidentes de mesa en las elecciones del 22 de octubre. El correo fraudulento comienza con la frase: "Comunico a Ud. que la Justicia Electoral Nacional lo ha designado PRESIDENTE de la MESA Nro. 12 cuyo comicios funcionará en la ESC. N° 3 para las Elecciones generales del 22 de Octubre de 2023".

El correo falso insta al destinatario a hacer clic en un botón para verificar su acreditación de identidad o solicitar una exención para no asistir. Sin embargo, este correo es una trampa diseñada para robar información personal.

Cómo detectar la estafa

Los ciberdelincuentes buscan obtener datos personales de las víctimas. Muchas personas pueden optar por rechazar la falsa notificación, pero al hacerlo, se les redirige para proporcionar sus datos personales. Incluso si aceptan la designación, también se les solicitarán datos personales adicionales.

La advertencia de la Secretaría Electoral distrito Córdoba

La intención de estafar no se limita a Buenos Aires y la Ciudad; se extiende por todo el país. La Secretaría Electoral Distrito Córdoba fue una de las primeras en advertir a la población sobre esta amenaza. Hicieron hincapié en que la única vía oficial de designación de las autoridades de mesa es a través de un telegrama entregado por el Correo Argentino, y en ningún caso se solicitan datos personales como dirección de correo electrónico, contraseña, número de DNI, teléfono o cuentas bancarias.

La aclaración oficial de la Cámara Electoral Nacional

La Cámara Nacional Electoral emitió una aclaración oficial a través de su cuenta de Twitter, que opera bajo el Poder Judicial de la Nación. En su comunicado, la CNE advierte a la ciudadanía sobre el correo electrónico falso que comunica la designación de autoridades de mesa y solicita acreditación de identidad o exención de asistencia.

Cómo identificar la estafa

Para evitar caer en esta estafa, es importante prestar atención a varios elementos clave. Primero, la notificación oficial para ser una autoridad de mesa se realiza a través de un telegrama enviado al domicilio registrado en el Documento Nacional de Identidad, no a través del correo electrónico. Además, es crucial verificar la dirección de correo electrónico desde la que se envía el mensaje, ya que las estafas digitales suelen proceder de direcciones que no tienen relación con la entidad en cuestión o contienen pequeñas variaciones. Por último, la falsa solicitud no especifica la escuela en la que se espera que el destinatario sea una autoridad de mesa, utilizando la vaga referencia "Esc. N°3".