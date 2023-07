Elecciones PASO 2023: qué pasa si no voto y cómo justificar la ausencia

Las PASO del 13 de agosto definirán a los candidatos que competirán en las generales del 22 de octubre por ser el sucesor de Alberto Fernández, además se elegirán diputados y senadores nacionales, y cargos locales.

¿Quiénes están obligados a votar en las PASO 2023?

De acuerdo a la Ley de Ciudadanía Argentina N°26.774, todos los ciudadanos de 18 años o más a la fecha de la elección nacional tienen el deber cívico de votar y de ejercer su derecho.

Todos los ciudadanos deberán figurar en el padrón electoral para ejercer su derecho al voto y poseer un DNI válido al momento de sufragar. Por otra parte, para los menores de 18 y los mayores de 70 el voto es optativo y no obligatorio.

Además, el artículo 8 de la Ley 19.9945 establece que "los que por razones de trabajo deban estar ocupados durante las horas del acto electoral, tienen derecho a obtener una licencia especial de sus empleadores con el objeto de concurrir a emitir el voto o desempeñar funciones en el comicio, sin deducción alguna del salario ni ulterior recargo de horario".

¿Qué pasa si no voto en las PASO 2023?

El voto en Argentina es obligatorio para los mayores de 18 años y los menores de 70. Quienes no emitan su voto en las PASO deberán justificar su ausencia frente a la Justicia Electoral Nacional en un lapso de 60 días ante el Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar para evitar multas y sanciones.

De no asistir a votar, las sanciones económicas en las PASO varían entre 50 y 500 pesos para los electores mayores de 18 años y menores de 70, teniendo un periodo de “60 días de la respectiva elección” para justificar la ausencia.

No obstante, las multas por no emitir el sufragio en las PASO quedan fijadas de la siguiente manera: si el elector no tiene infracciones previas sin regularizar deberá abonar $50, si tiene 1 infracción previa será de $100, con 2 infracciones previas sin regularizar el valor llegará a los $200.

Cabe mencionar, que si el votante tiene 3 infracciones previas sin regularizar tendrá una multa de $ 400, mientras que si el votante tiene 4 o más infracciones previas sin regularizar ascenderá a $500.

Además, quien no asista a votar no podrá ser designada o designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante 3 años a partir de la elección. Quien no pague la multa no podrá realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales.

Fuente: Infobae