Empezó el juicio oral por el atentado a Cristina Kirchner y uno de los acusados quiere declarar

Empezó esta mañana, en los tribunales de Comodoro Py, el juicio oral por el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Kirchner con tres acusados: Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo.

Los tres están detenidos y llegaron esta madrugada a los tribunales de Retiro. Sabag Montiel y Uliarte, de los penales de Ezeiza, y Carrizo, de la cárcel de Marcos Paz. Los trajo un grupo especial del Servicio Penitenciario para extremar las medidas de seguridad.

La audiencia empezó a las 10:30, con Sabag -el hombre que gatilló contra Cristina Kirchner-solo en la segunda fila de la sala, de campera bordó, barba larga y el pelo notablemente más crecido que la última vez que se lo vio. Desafiante, Sabag Montiel mostró un cartel escrito a mano: “Me tienen secuestrado”.

Una fila más atrás, Uliarte -exnovia de Sabag-, que lo acompañó el día del atentado, con su abogado defensor, Alejandro Cipolla, y Carrizo, de camisa blanca y traje azul, con el suyo, Gastón Marano.

El juicio comenzó con la lectura por parte del secretario del Tribunal Oral Federal 6 de los requerimientos de elevación a juicio de los acusadores: la fiscalía y la querella -Cristina Kirchner-, donde están detallados los motivos que trajeron a juicio a los tres imputados. Después, los acusados tendrán la posibilidad de declarar. Carrizo planea hacerlo, según confirmó su abogado, Gastón Marano.

Abrió la audiencia, explicándoles a los acusados cómo iba a ser el proceso, la presidenta del tribunal, la jueza Sabrina Namer. A sus lados, en el estrado, están sus colegas Adrián Grünberg e Ignacio Fornari. Los acusadores son la fiscal Gabriela Baigún y los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira, los dos en representación de Cristina Kirchner. La expresidenta no está hoy en la sala. Está previsto que se presente a declarar como testigo después de la feria judicial de invierno.

Marano, abogado de Carrizo, dijo antes del inicio del juicio: ”Mi defendido va a declarar. Contar la realidad de lo ocurrido y su absoluta ajenidad del caso”.

“Tiene una imputación muy severa y él tiene que probar su inocencia, pese a que debería ser al revés“, se quejó Marano en un pasillo de Comodoro Py, esta mañana, mientras esperaba para entrevistarse con su defendido.

Brenda Uliarte está acusada de tentativa de homicidio (Ricardo Pristupluk)

Es posible, no obstante, que no haya declaraciones hoy. Después se las lecturas de los requerimientos, podrán plantearse “cuestiones preliminares” tales como pedidos de nulidad. Eso hace posible que no alcance el tiempo para que en la audiencia de hoy se habilite a declarar a los imputados.

Sabag Montiel, de campera bordó, y atrás, Nicolás Carrizo (Ricardo Pristupluk)

Para este juicio fueron aceptados, en total, 277 testigos y se estima que todo el proceso puede demorar un año.

El juicio apunta a determinar quiénes fueron los responsables del atentado contra la expresidenta. A Cristina Kirchner le gatillaron un arma a centímetros de su cabeza el 1 de septiembre de 2022, en la puerta del edifico de Recoleta en el que ella vivía.

El juicio que empezó hoy se realizará con audiencias una vez por semana (todos los miércoles) en la Sala AMIA, en el subsuelo de Comodoro Py 2002.

