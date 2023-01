En Argentina, 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres no se pueden jubilar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que el 31 de diciembre venció el plazo para inscribirse en la moratoria previsional. Es por eso que desde enero, las mujeres que no completen los 30 años de aportes deberán esperar hasta los 65 años para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que equivale al 80% del haber mínimo.

Por lo tanto, hoy en Argentina cerca de 900 mil personas no van a poder acceder a una jubilación, mientras tanto no se sancione una moratoria previsional para regularizar deudas del sistema jubilatorio.

¿Qué va a ocurrir con estas personas que no pueden jubilarse al no llegar a los 30 años de aportes y al no aprobarse la nueva moratoria previsional? Hoy el único camino que les queda por delante es cumplir 65 años, tanto mujeres como hombres, para poder acceder a la pensión universal del adulto mayor que solo le asegura un 80% de la jubilación mínima, es decir 40.099 pesos. Esto tiene otro inconveniente: no genera pensión para los casos que haya un derecho habiente. También pone en una misma situación a personas que tengan 29 años de aportes o muchos menos años y no hay un reconocimiento por esos años de aportes.

Por lo tanto, la solución que se le puede dar a las personas que no pueden jubilarse hoy, es mediante la sanción de una nueva ley de moratoria previsional que debe ser aprobada prontamente, ya que hay personas que se quedan sin trabajo y sin ingresos. Las mujeres son las más perjudicadas porque 9 de cada 10 mujeres no pueden jubilarse y se les complica acceder al campo laboral y los hombres que están cerca de los 65 años también se les hace muy dificultoso acceder al mercado de trabajo.

El Congreso tendrá que tratar el nuevo proyecto de ley de moratoria previsional por convocatoria del Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias como tantos otros proyectos de ley que están esperando los argentinos para tener una mejor calidad de vida. Es de suma urgencia buscar una solución integral y permanente.

Con información de Infobae