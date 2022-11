Encontró una billetera con $13 mil en una plaza y se la devolvió al dueño: "No cualquiera lo hace"

Un hombre encontró una billetera tirada en el piso y al abrirla se encontró con la documentación del propietario, trece mil pesos y algunos dólares. El hecho ocurrió el sábado por la tarde en el Parque San Martín de La Plata y el hombre la entregó a la Guardia Urbana para poder encontrar al dueño.

Al no lograr contactar al dueño de la billetera, el personal de la Guardia Urbana de Prevención optó por acercarse hasta el domicilio del propietario, que figuraba en el DNI que estaba dentro de la cartera. Una vez contactado, el dueño fue escoltado hacia el puesto de seguridad para recuperar sus pertenencias.

“Quería darle las gracias a los chicos de la garita de seguridad que me devolvieron la billetera y eso no cualquiera lo hace, así que mil gracias” expresó el propietario de la billetera, una vez que recuperó sus pertenencias.

Otro gesto solidario en La Plata

Un adolescente de 15 años fue asaltado hace un mes en la puerta de su casa de La Plata cuando iba a la escuela. Un motochorro le robó el celular y, ahora, sus compañeros y maestros del colegio hicieron una vaquita y le regalaron uno nuevo.

Alejandra, la mamá de la víctima, le contó a TN que se comunicó con ella un chico de la escuela para decirle que estaban intentado juntar la plata para comprar un nuevo teléfono. “Le agradecí mucho el gesto, pero como no me volvió a llamar, pensé que no habían podido reunir el dinero”, explicó.

Sin embargo, hace unos días Juan se llevó una gran sorpresa. El adolescente le contó a su mamá que la directora y la vicedirectora de la escuela Santa Margarita, entraron al aula con el libro de actas. “Mi hijo pensó que había pasado algo malo, porque no es común que ambas entren a las aulas”, detalló.

Lo cierto es que lo llamaron a Juan y le pidieron que pasara al frente. “Escuchame Juan, tus compañeros te van a dar algo”, dijo emocionada una de las docentes. Desde los bancos uno de los alumnos grabó la escena.

“Sinceramente el teléfono que le regalaron es mucho mejor que el que yo podría haberle comprado. Pero más allá de eso, les tengo que decir gracias a todos por la solidaridad”, indicó el joven como agradecimiento.