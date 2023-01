Encontró una carta de su primera novia, la publicó en Twitter y le escribió el actual de ella: "No sabía"

Un día cualquiera, Sebastián estaba buscando unos papeles en su casa cuando entre medio de las hojas encontró una carta y al abrirla descubrió que se trataba de una escrita por su primera novia de hace más de 20 años.

Seba Granate, como se hace llamar en Twitter, compartió una foto de las emotivas palabras que allí quedaron plasmadas y conmovió a todos. "Ya no existe ese amor en cartas", escribió una usuaria. Sin embargo, lo que sucedió después lo sorprendió: apareció la actual pareja de la chica.

"Buscando unos papeles en casa encontré una carta de mi primera novia a los 19 años. Anita, dónde quieras que estés, te mando un beso grande y ojalá seas feliz", escribió Seba junto a las fotos.

En las mismas se puede ver parte de lo escrito. "Seba, amor. El motivo de mi carta es decirte algunas cosas que siento por vos", comienza y sigue: "Para empezar, te voy a decir que nunca amé a nadie en mi vida, sos la persona más especial que tengo y la que realmente me hace feliz".

Entre lo que se logra leer, continuó: "También quiero darte las gracias por tanto, sé que soy muy insoportable"; "Confío plenamente en vos, sé que sos buena persona, algo loca, pero buena al fin y al cabo". Finalmente cierra: "Te adoro. Amor, feliz aniversario. Te amo".

El chico contó que en 2002 se separaron y le perdió el rastro. Sin embargo, luego de más de 20 años Ana apareció.

Una inesperada respuesta

La carta, que fue firmada el 29 de julio de 2001, continuó su historia este enero de 2023, ya que la usuaria @ameijardin dio a conocer el paradero de Ana: "Aaaa, una compañera de trabajo estaba contando que un exnovio publicó una carta de cuando eran chicos. Até cabos y ella acaba de confirmarlo: Tengo a Anita sentada al lado. Confirmo, es muy linda y sigue siendo buena gente".

"Jajaja no te puedo creer, mándale un beso grande", le contestó Sebastián. Amei, por su parte, dijo que la mujer no usa Twitter y que tampoco pudieron convencerla para que se haga una cuenta. Pero la historia no culminó ahí.

"Pasó algo muy loco. Me llegó un mensaje privado por Twitter y me habló un hincha de Lanús, yo también lo soy, y me contó que es la pareja de Ana, que tienen una nena de 6 años. Me dijo 'quedate tranquilo que ella está bien'. Le mandé un beso, que sean muy felices, ya que no sabía que era madre. Además, le dije 'aguante Lanús'. Un pibe macanudísimo", contó el joven a La Nación.

Fuente: TN