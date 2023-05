Escándalo en Córdoba: quisieron inscribir como candidata a concejal a una mujer que murió en febrero

Una mujer que falleció meses atrás fue presentada en la lista de candidatos a concejales de la ciudad de Salsipuedes, en la propuesta de Juntos por el Cambio (JxC) encabezada por Miguel Ángel Zavala, quien aspira a la intendencia. La Justicia descubrió que la documentación presentada incluía la falsificación de su firma. Debido a que la irregularidad fue resuelta por la Junta Electoral, la lista no llegó a ser proclamada.

La irregularidad se descubrió el sábado pasado, cuando la lista de candidatos para los comicios que se realizarán el próximo 25 de junio ingresó a la Junta Electoral local. Los integrantes del tribunal detectaron que aparecía el nombre de Silvia Ramos, fallecida en febrero pasado, quien fue presentada como cuarta suplente de la lista de la Unión Cívica Radical (UCR), integrante de la coalición JxC.

El lunes siguiente, el juez de Paz, Carlos Cingolani, se presentó ante el Registro Civil para solicitar el informe correspondiente a Ramos, quien aparecía en la nómina, y así confirmó que efectivamente la militante radical, que había sido candidata en elecciones anteriores, había fallecido.

El magistrado afirmó que “la documentación presentada por JxC incluía la aceptación de cargo con la supuesta firma de la mujer, la cual se verificó que fue falsificada, y la fotocopia del DNI ya inexistente, que seguramente los apoderados del radicalismo tenían de elecciones anteriores”, en diálogo con medios locales.

A su vez, si bien aseguró que “no se constituyó un delito electoral porque la irregularidad fue resuelta por la Junta Electoral y la lista no fue proclamada”, destacó que “la falsificación de su firma configura un delito grave”.

Ante esta situación, la Junta Electoral modificó la lista de Juntos por el Cambio, y el último renglón de concejales suplentes aparece vacío en el acta de las candidaturas, ya que se eliminó el nombre de Ramos, y por haberse cumplido el plazo correspondiente la coalición no pudo reemplazarla.

Por otro lado, los familiares de Ramos se mostraron sorprendidos por lo sucedido. Al ser contactada por medios locales, la hermana de la fallecida aseguró que se enteró de lo que pasó cuando la contactaron del partido Unión Vecinal Salsipuedes (UVS) del oficialismo.

“Me preguntaron si estaba segura de si mi hermana estaba muerta. No sé qué pasó, alguien tuvo que haber firmado esa lista. Todo el pueblo sabía de su muerte, ¿cómo el partido no va a saber? Nadie de JxC me dio explicaciones”, dijo en diálogo con el medio local Todo Córdoba.

