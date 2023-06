Especialistas advierten por robos de datos personales a las personas que buscan trabajo a través de Internet

La búsqueda de empleo a través de plataformas digitales, como toda actividad que se realice online, tiene sus riesgos. Las amenazas de ciberseguridad están a la orden del día y todo aquel envíe su CV por mail o lo cargue en un sitio web tiene que estar al tanto de los peligros a los que puede enfrentarse.

Estos riesgos podrían afectar no solo la privacidad de las personas, sino también juegan con las emociones y la situación económica, al tratarse de algo tan importante como conseguir un empleo.

Si bien los riesgos de seguridad en las plataformas más usadas son poco frecuentes, las últimas cifras sobre amenazas cibernéticas y posibles fraudes en estos sitios son preocupantes.

El último informe semestral de transparencia realizado por Linkedin, llevado a cabo para el recoger las acciones que infringen sus políticas y condiciones, detectó 16,4 millones de cuentas falsas que se bloquearon durante el registro y 190 mil se restringieron a partir de la denuncia de los miembros de la plataforma corporativa.

Esto incluye desde perfiles y mensajes falsos, hasta links que redirigen a sitios web sospechosos: “Al igual que en toda red social, en estas plataformas existen perfiles falsos con fines maliciosos”, comentó Sebastián Sack, especialista y VP de Latinoamérica de Noventiq. “Usualmente, estos pertenecen a grandes organizaciones, con estudios en centros educativos de gran prestigio y demás características que apuntan a ser demasiado buenas para ser verdad”

Sack explicó que la forma en la que operan estas cuentas falsas es enviando mensajes donde muestran interés por los perfiles y posteriormente piden a la víctima que postule en otra plataforma o que brinde información adicional.

Ya sean perfiles personales o de organizaciones falsos, los motivos por los cuales existen estas cuentas son muchos, desde realizar inteligencia de fuentes abiertas (OSINT), es decir, investigación que utiliza fuentes públicas de información, como lo son las redes sociales, hasta ataques más sofisticados que hacen uso de inteligencia artificial con el objetivo de robar información de organizaciones de interés. Todos los perfiles están expuestos a ver vulnerada su seguridad, por lo que se deben tomar ciertas precauciones.

Jorge Martín Vila, Analista Senior de Ciberinteligencia en Resguarda SRL, expresó que en el rubro de búsquedas laborales es muy difícil evitar el robo de datos y, por lo tanto, lo más importante es concientizar y no compartir datos privados que no sean relevantes en un CV, como por ejemplo la dirección: “Hoy se maneja todo de manera interconectada. Un empleador tranquilamente puede obtener más información de las redes sociales de un candidato o una candidata que de un currículum”.

Justamente, las redes sociales son un factor clave que en este rubro. “Es fundamental tener cuidado con las publicaciones de datos personales y ubicación. Los ciberdelincuentes investigan por dónde la víctima realiza sus actividades para entender patrones de comportamiento, estudia dónde estuvo, a dónde va. Esto le permite, eventualmente, encontrar a su víctima en forma física”, aclaró Vila.

Mucha gente suele publicar en LinkedIn cuando asiste a una conferencia o evento. Esto puede sumar para la carrera del postulante, pero puede ser contraproducente. El especialista recomienda específicamente no subir esas fotos en el momento, sino al finalizar, o unas horas después. “Y nunca activar los datos del GPS (geolocalización)”.

Qué se debe hacer antes de compartir información

Los especialistas recomiendan no compartir datos privados que no sean relevantes para el empleador. En caso de información sensible, Vila recomienda concertar una reunión o una llamada telefónica con el recruiter. Además, explicaron que no es necesario tampoco revelar direcciones exactas, ni del domicilio, ni de antiguos empleos.

Qué hacer en caso de robo de datos en el envío del CV en plataformas de empleo

“Si tenemos indicios de que nuestros datos fueron vulnerados, lo primero que hay que hacer es denunciar. La denuncia genera estadística y la estadística hace que la justicia avance”, explicó Vila.

Fuente: TN