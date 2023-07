"Espero que no haya dolor": la despedida de la mamá del nene que murió en un vuelo de Aerolíneas

Noha tenía apenas 2 años y sufría leucemia . Este miércoles, mientras regresaba a su Corrientes natal en compañía de su familia, se descompensó durante el vuelo de Aerolíneas Argentinas y no pudo ser reanimado . Su mamá lo despidió con una conmovedora carta en Facebook.

“Tanto miedo tenía de que me dejes y mirá donde estamos”, comienza el texto publicado por Yesica Soler. “La verdad que sos un guerrero. Gracias por el gran amor que nos diste. Voy a extrañar tanto pero tanto dormir con vos”, sigue.

El chiquito se estaba recuperando favorablemente de la enfermedad, de acuerdo con lo que contó Soler. Por ese motivo, la familia tomó la decisión de regresar a la ciudad de Empedrado, ubicada en el noroeste correntino. Nada hacía pensar en este lamentable final.

“Espero que donde vayas no haya dolor y juegues con los autitos, los caballos y la pelota que tanto te gustaban”, continúa la mamá. “Dame fuerzas para no dejarme caer por tus hermanos. Ellos me necesitan, más ahora que sufren tu partida. No voy a dejar de recordarte cada minuto que pase. Gracias por tanto y perdón por no poder hacer nada, mi amor”, concluye el mensaje.

“Volvíamos a Corrientes porque iba a seguir su tratamiento allá. Nos íbamos a quedar ahí y venir cada dos meses a un control en el Hospital Garrahan”, explicó Yesica. Los otros dos hijos de la pareja se habían quedado en Empedrado al cuidado de una abuela.

ASÍ FUE EL DRAMÁTICO VUELO DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS

Noha murió este miércoles por la tarde en el vuelo AR1782. La aeronave despegó puntualmente a las 14:25 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El viaje transcurría con normalidad. Pero cuando el avión estaba sobrevolando Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, el nene empezó a sentirse mal. La mamá llamó desesperada a las azafatas, que preguntaron si había un médico a bordo.

Luego dieron aviso a la tripulación y el comandante del Boeing 737-8SH decidió volver a Aeroparque, siguiendo las indicaciones del operador de la torre de control.

Mientras tanto, dos médicos que estaban entre los pasajeros intentaron reanimarlo con maniobras de RCP. Cuando llegaron al aeropuerto porteño, personal médico del lugar siguió con las tareas de reanimación, pero el chiquito no resistió y murió.

De acuerdo a lo que informaron fuentes oficiales de Aerolíneas Argentinas, Noha fue declarado como fallecido en tierra, a las 15:26 de este miércoles.

