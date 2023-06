Esteban Bullrich: "Estoy convencido de que voy a festejar mis 60 años curado"

El ex senador de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich exteriorizó su optimismo en relación al desarrollo científico frente a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que padece y auguró que para su cumpleaños número 60, lo festejará curado.

"Estoy convencido de que voy a festejar mis 60 años curado", planteó Bullrich en una entrevista al diario La Nación a pocos días de haber cumplido 54 años.

En sintonía, a tres años del diagnóstico, reveló que sueña con poder abrazar a sus familiares y contribuir a la unión de la sociedad, en materia política. ELA es una enfermedad del sistema nervioso que ataca a las células que están en el cerebro y la médula espinal, lo que provoca perdida de la movilidad y el habla. "Tengo que pedir ayuda hasta para rascarme la nariz", reveló el ex funcionario de Cambiemos.

Asimismo, admitió que luego de haber sido diagnosticado en 2021, fortaleció su "capacidad de recibir" y su humanidad: "Antes era un dador compulsivo, incapaz de recibir o pedir nada. Ahora recibo amor y me emociono, como si la ELA hubiera corroído la armadura que cubría mi corazón".

"Sueño despierto con unir a los argentinos. La desunión es una enfermedad peor que la ELA, porque la mayoría de los enfermos no es consciente de que la acarrea. Y es muy contagiosa", completó en referencia a sus intenciones.

Qué dijo sobre la convocatoria para la unidad

Consultado por el llamado que lanzó el 1° de mayo, Bullrich detalló: "Quise poner el foco en las cosas de donde podemos hacer fuerza para salir adelante y por eso les pregunté a muchísimos políticos, empresarios, sindicalistas y distintos líderes de nuestro país cuáles serían las cosas innegociables que la Argentina debería tener para dar el salto hacia el siglo XXI y ofrecerles bienestar y prosperidad a los argentinos".

Al momento, mantuvo encuentros con la Conferencia Episcopal Argentina, con el ex presidente Mauricio Macri, con los consejos directivos de la UIA, la CGT y de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, también con el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Juan Grabois, entre otros.

"No es casual que en privado hubiera tantas coincidencias en estos temas. No soy ingenuo, sé que nos queda por delante la tarea más tediosa y complicada: hacer carne esas coincidencias. Hay un paso más que necesitamos dar que es aprender a convivir en la diferencia", concluyó el ex ministro de Educación.

