Falleció el periodista Edi Zunino

Este jueves, el periodismo argentino se viste de luto con la triste noticia del fallecimiento del reconocido periodista Edi Zunino. La confirmación llegó a través de Jorge Fontevecchia, director del diario Perfil, donde Zunino desempeñaba un papel fundamental.

Edi Zunino, de 60 años, deja un legado en el ámbito periodístico, siendo responsable de la revista Noticias. Su labor en el grupo Perfil fue solo una faceta de su extensa carrera, que incluyó colaboraciones en destacados matutinos como La Voz y Sur, así como en el quincenario cooperativista Acción.

Edi Zunino: lucha contra el cáncer

La partida de Zunino se da después de enfrentar valientemente una batalla contra el cáncer de páncreas. A lo largo de su trayectoria, no solo informó sobre los hechos que marcaron la historia, sino que también se convirtió en una voz destacada en el periodismo argentino.

En su paso por Noticias, Edi Zunino lideró el equipo que investigó y documentó los acontecimientos posteriores al trágico asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas. Su compromiso con la verdad y la integridad periodística deja una huella indeleble en la historia de la prensa en Argentina.

Homenajes y recuerdos

La noticia de su fallecimiento ha desencadenado una ola de homenajes y recuerdos por parte de colegas, amigos y seguidores.

"Me acaban de dar una noticia muy triste, que murió Edi Zunino, y no pude prestar atención a lo que me estabas diciendo", dijo Fontevecchia de manera sorpresiva en una entrevista con Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos

"Edi era un chico, era el famoso que se puso los cables en el cuerpo para grabar la corrupción de (Armando) Cavalieri en el Sindicato de Comercio, me acuerdo eso perfectamente con veintipocos años", recordó Fontevecchia esta mañana.