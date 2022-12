Familiares de los bebés muertos en Córdoba repudiaron el testimonio de la enfermera: Es una cínica

En medio de la investigación por la muerte de cinco bebés y el intento de homicidio de otros ocho recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo de Córdoba, la enfermera Brenda Agüero habló y aseguró que es inocente. La mujer de 27 años es la principal acusada en la causa y los familiares de las víctimas no creen en su palabra.

“Que hable y que aporte las pruebas que tiene en la justicia. Si es inocente lo hubiera dicho desde un principio, es todo una estrategia”, aseguró Vanesa Cáceres, mamá de Francisco, el primer caso registrado, en diálogo con TN.

Agüero está detenida desde el 20 de agosto en la cárcel para mujeres del complejo penitenciario de Bouwer. Este lunes, en una entrevista con Cadena 3, expresó: “A mí el fiscal Raúl Garzón me acusa porque estuve en el hospital todos los días en los que ocurrieron estos casos. Pero no soy la única, me tiene detenida injustamente. Cuando me lee las pruebas no tiene ninguna en contra mío”.

Sin embargo, su decisión de salir a hablar con un medio local llamó la atención de las familias que la acusan como responsable de la muerte e intento de homicidio de varios recién nacidos. “Nos parece que la declaración tendría que hacerla en la justicia, que es donde corresponde. Lejos de eso, cada vez que se la llamó se abstuvo de declarar”, señaló Cáceres.

En esa misma línea se manifestó Laura, tía de Benjamín, otra de las víctimas fatales: “Después de 4 meses recién sale a decir eso. ¿Por qué no lo declaró desde un principio delante del fiscal? Era más que obvio que iba a decir que es inocente, echando la culpa a otra persona”.

“Me parece cínica por la tranquilidad con la que da la nota sin pensar en que hay papas y familias sufriendo, que aún hoy les cuesta seguir adelante”, sostuvo.

Para Yoselín Rojas Gaspar, la mamá de una beba que nació el 6 de junio y murió horas después, Agüero “es una persona fría y calculadora”. “Todo lo que dijo son falsedades, se contradice sola. No declaró antes y ahora lo hace porque no le queda más opción que mentir como dé lugar y hacerse la víctima”, enfatizó.

La enfermera es la única de los siete imputados en la causa que se encuentra bajo arresto. También están acusados por omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica el exministro de Salud provincial Diego Cardozo, el exsecretario de Salud Pablo Carvajal, el exvicedirector administrativo del Hospital Neonatal Alejandro Escudero Salama, la exdirectora Liliana Asís y las exempleadas jerárquicas Marta Gómez Flores y Adriana Morales.

Pese a que Cáceres consideró que las autopsias realizadas a su bebé y a otras víctimas “se hicieron demasiado tarde”, opinó sobre como avanza la causa: “Es complejo todo esto y va a llevar su tiempo porque hay muchas declaraciones, pero confiamos en que vamos a llegar a la verdad”.

Asimismo, Laura completó: “Estamos teniendo respuestas óptimas, estamos conformes con el trabajo de Carlos Nayi (abogado) y el fiscal. Vemos mucha responsabilidad, compromiso y por sobre todo respeto. Con todo lo que vivió mi hermana en ese nosocomio y sumado lo que se vive hace 8 meses, es lo mínimo que nos merecemos”.

Yoselín coincidió y completó: “Nosotras vamos a seguir firmes con nuestra verdad y luchando en busca de justicia por los asesinatos de nuestros hijos”.

En el último mes, la defensa de Agüero recusó al fiscal Garzón por “pérdida de objetividad, falta de imparcialidad y adelanto de juzgamiento a los hechos”, pero fue rechazado, al igual que el pedido de los exfuncionarios para que la causa pase al Fuero Anticorrupción.

“Estoy convencida de que la responsabilidad no se agota solo en ella (Agüero) y que faltan personas que deben estar detenidas porque entorpecieron la causa y con su mal actuar siguieron matando bebés. Acá cada uno cuido su puesto de trabajo y no cuidaron a nuestros hijos. Espero que salga toda la verdad a la luz que va a ser lo único que nos va a dar cierto alivio para comenzar a realizar un duelo como familia”, concluyó Vanesa.

LA PALABRA DE LA ENFERMERA ACUSADA DE MATAR A LOS BEBÉS

En sus primeras declaraciones tras cuatro meses presa, la enfermera negó además que haya buscado en Google como suministrar potasio, uno de puntos clave en la acusación en su contra. A su vez, cuestionó el accionar del fiscal y dijo que está “empecinado” con ella.

“Me tiene detenida injustamente porque no tiene ninguna prueba en mi contra. Lo único que tiene es que yo estuve trabajando en el hospital y nada más”, afirmó y aseguró que no fue la única que estuvo presente los días en que murieron los cinco bebés.

Según lo que expresó en diálogo con Cadena 3, hay más de 10 empleados que coinciden en las fechas en que se reportaron los fallecimientos entre marzo y junio.

En ese sentido, apuntó contra uno de sus colegas: “Mi compañero que estaba en todos los partos, cuando declaró dijo que él sí conocía el potasio y que se aplica a los bebés en casos de urgencia y no lo debería saber”.

Además, dijo que se sorprendió al leer el expediente, ya que este compañero declaró que sabía dónde estaba el potasio “en Neonatología”, que lo aplicaban las enfermeras. “Sabía todo este chico. Yo no manipulaba potasio”, indicó.

Fuente: Todo Noticias