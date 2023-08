Femicidio en Salta: mató a su esposa en un barrio privado y luego intentó quitarse la vida

La tranquilidad del prestigioso barrio privado El Tipal, en la capital de Salta, se vio sacudida por un acto de violencia que dejó consternada a toda la comunidad. En un terrible femicidio, un hombre identificado como José Eduardo Figueroa apuñaló mortalmente a su esposa, Mercedes Kvedaras, y luego intentó quitarse la vida.

Según trascendió, Figueroa ya había confesado previamente a un amigo que su matrimonio con Mercedes pasaba por una crisis. Sin embargo, la situación se tornó aún más alarmante cuando esta mañana envió un mensaje desgarrador a su amigo: "No puedo con esto".

El amigo, quien ya se encontraba alerta ante la posibilidad de un desenlace violento, no dudó en dirigirse a la casa de la pareja en el barrio privado. Allí, la escena que presenció fue desoladora. Aunque en un principio no logró encontrarlos dentro de la vivienda, pronto se topó con el macabro hallazgo: ambos cuerpos, ensangrentados yacían en un vehículo. Mercedes había sido víctima de varias puñaladas y no presentaba signos vitales, según informó el diario El Tribuno.

Figueroa, por su parte, fue hallado inconsciente tras haber intentado quitarse la vida y fue trasladado en código rojo al Hospital San Bernardo, donde ingresó directamente al quirófano debido a la gravedad de su herida.

La investigación del trágico femicidio está en manos de la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, quien solicitó la detención de Figueroa al Juzgado de Garantías en turno.

El cuerpo de Mercedes fue llevado al Servicio de Tanatología Forense del CIF para realizarle la autopsia correspondiente, mientras que el barrio El Tipal permanece consternado ante este incomprensible episodio de violencia de género.

