Jugaban al "ring raje", un vecino los golpeó y los atacó con un cuchillo

Un hombre de 70 años amenazó con un cuchillo y agredió a un grupo de chicas y chicos que minutos antes jugaban al “ring raje” y salieron corriendo tras tocarle el timbre de su casa. Las escalofriantes imágenes del hecho, ocurrido el domingo en el barrio de Valentín Alsina de la ciudad bonaerense de Lanús, fueron captadas por una cámara de seguridad de la zona y los padres de los menores denunciaron al adulto.

“Me enteré de la agresión cuando me llamó una mamá, vine a la plaza, donde estaban los chicos, y mi hijo estaba llorando, golpeado y asustado por lo que ocurrió”, contó Marina, la madre de Ramiro, uno de los chicos agredidos por el vecino que ese domingo 30 festejaba sus 13 años con sus amigos.

De acuerdo a lo que reconstruyeron los padres por testimonios de sus hijos y de vecinos, así como a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad de un comercio y de un domicilio cercano, el grupo le tocó el timbre al vecino, de nombre Miguel, y salió corriendo.

A los minutos, se puede ver cómo el hombre sale de su casa con lo que parece un objeto punzante en la mano y luego, ya en la plaza, se abalanza sobre dos de los menores, Ramiro y una chica, y los golpea. Mientras la chica logra zafarse rápidamente, Ramiro es quien recibe más zamarreos por parte del adulto.

“Cuando vi el video casi me muero. El hombre es más grande que él, mi hijo es pequeño, es un niño. Por suerte logró zafarse, porque o si no yo estaría contando otra historia”, dijo Marina.

De acuerdo a los testigos del hecho, el hombre, antes de volver a su casa, tiró el objeto que tenía en la mano, que luego pudieron rescatar y constataron que se trataba de un cuchillo de grandes dimensiones.

En un grupo de Facebook del barrio una mujer alertó: “Hay una persona mayor en Valentín Alsina que anda con un cuchillo amenazando a los chicos. El domingo 30, exactamente en la calesita de la plaza de la iglesia, violentó a un menor por causas desconocidas y lo amenazó con un cuchillo que después fue encontrado en la calle cuando testigos corrieron a buscarlos”.

Marina aseguró que ella pudo conseguir el teléfono del agresor y decidió llamarlo para que le explique lo sucedido e informarle que debía presentarse en la comisaría.

“Lo llamé y me atendió muy tranquilo. Me dijo que los chicos le habían hecho ring raje y que a mi hijo apenas lo agarró de los pelos y después lo soltó. No fue así y eso se ve en el video. Cuando le dije que no podía amenazar a los chicos con un cuchillo por una travesura me dijo que yo estaba loca y equivocada y me cortó”, explicó la mujer.

Pasados tres días del hecho, el hombre aún no fue notificado por la policía porque, según dijo Marina, no se encuentra en su casa.

“Lo único que sé de este hombre es que vive a media cuadra de mi casa. No sé si tiene problemas mentales, no sé nada de él. Lo llamé para que se presente en la justicia y se disculpe. Ahora nadie sabe cuál es su paradero. Le pediría que se presente y le pida disculpas a mi hijo. No quiero que se vengue, no quiero estar con miedo. Quiero que se disculpe. Si mi hijo lo disculpa, puede que yo también”, exigió la madre del niño.

Por otra parte, subrayó que la reacción del hombre fue desmedida y que suele aconsejarle a su hijo y sus amigos a que solo se queden en la avenida o en la plaza y que no se aventuren en las calles internas del barrio.

“Yo no quiero que mi hijo, que es chico, solo tiene 13 años, es un niño, esté con miedo en la calle. No quiero que piense que si hace una travesura alguien lo puede agredir de esa manera tan violenta. No quiero un hijo con miedo, que no quiera salir de casa porque se puede cruzar con un loco, sí que tenga cuidado”, dijo.

