Juicio por violación: "Yo no abusé, es un juicio armado", dijo Alperovich, exgobernador de Tucumán

El exgobernador de Tucumán, José Alperovich, comenzó a declarar este lunes en el juicio por los abusos sexuales denunciados por su excolaboradora en la Cámara de Senadores y dijo que "es un juicio armado y orquestado". Tras más de una hora de declaración, a las 12 el debate entró en un cuarto intermedio.

En su primera defensa ante la Justicia, Alperovich señaló: "Es un juicio armado y orquestado, con un móvil económico y político. No tengo dudas, mi idea es presentar la cara para esclarecer todo. Yo no abusé, es una mentira".

"Lo que me está pasando no se lo deseo ni a mi propio enemigo. Yo defiendo a las víctimas que tienen que ser defendidas, pero hace 5 años que yo estoy sufriendo por todos los medios de comunicación que dicen ´Alperovich violador´".

El exgobernador tucumano dijo que la denuncia por abuso sexual le "cambió la vida" y agregó: "Me da bronca porque lo que estoy viviendo no se lo deseo ni al peor enemigo, es peor que la muerte. Soy un hombre muerto en vida, gracias a Dios tengo a mi familia, pero confío y vengo a dar la cara".

Alperovich aclaró que no conocía a la denunciante, que "no tenía trato con ella" y que "nunca la había visto". Además, explicó que la joven se contactó por medio de su hija con el argumento de que "quería sumarse a la campaña". "Le dije que todos lo que querían venir a colaborar, que vinieran", señaló.

"Antes de empezar a trabajar con nosotros, la atendí a mi casa particular, en el quincho, antes de una salida. Me dijo que quería sumarse a la campaña. Yo le dije 'todo va a depender de vos'. A todos les doy oportunidades", agregó.

José Alperovich saliendo de la sala de Tribunales una vez que se dictó el cuarto intermedio. (Foto: TN/Carolina Villalba).

"No hubo abuso ni señales de índole sexual. Ella era una chica de 27 años, hacía 10 días nos habíamos conocido. Los testigos la vieron feliz, bien. No lo entiendo. Dicen que intenté avanzar sobre ella y que me dijo que no. No la entiendo", agregó.

El exgobernador remarcó que "esto está armado" porque la chica "hizo la denuncia en Buenos Aires para que tenga trascendencia" y se comparó con el caso de Juan Darthes: "Que casualidad que ella también dijo que yo le dije 'mirá como me pones'". "Eso posibilitó que durante cinco años la prensa me diga violín", agregó.

En ese sentido, Alperovich declaró: "Lo que no me entra es que ella es una chica grande, que se fue de la casa a los 20 años, con personalidad. Si supuestamente intenté avanzar, ¿por qué no habló?".

"Ella dice que fue abusada por mí 10 días antes de viajar a Buenos Aires, entonces ¿por qué vendría? Ella inventó todo para poder instalar el juicio", añadió.

José Alperovich declaró más de una hora hasta que se pasó a cuarto intermedio. (Foto: TN).

Con respecto al día del supuesto abuso, recordó: "Yo no la invité a dormir en mi departamento, ella eligió ir ahí. Me levanté a la mañana temprano, desayunamos e hicimos la caminata. Me bañé, me cambié y teníamos una reunión. Nada más".

También se refirió a las denuncias sobre supuestas situaciones de acoso cuando viajaban al interior: "Salíamos dos o tres veces por día, pero nunca viajamos solos. Tratábamos de ir todos juntos".

"Ese día que dice que abusé de ella en una visita arriba del auto, no fuimos en auto, fuimos en combi. También es mentira que yo la llevé una vez a lo de la abuela como ella declaró", agregó.

En esa misma línea, planteó que dos de supuestos testigos que tenía la denunciante "cuando declararon negaron todo y dijeron que no vieron nada". "Hay algo que me hace ruido, si supuestamente abusé de ella en diciembre y también en febrero, ¿por qué seguía trabajando conmigo?", añadió.

Alperovich declara en el juicio en su contra. (Foto: captura TN)

Bajo una lluvia de insultos y pedidos de justicia, el acusado llegó pasadas las 10 de la mañana a la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal N°29, a cargo del juez Juan María Ramos Padilla. El interrogatorio será conducido por el fiscal Sandro Abraldes y los representantes de la querella, seguido por su defensor, Augusto Garrido.

Las cámaras de TN pudieron captar algunos elementos que llevó el exgobernador tucumano a los tribunales para defenderse. Se espera que su testimonio dure varias horas e incluso no se descarta que responda preguntas.

El 10 de junio es la fecha estipulada para que comiencen los alegatos finales y después se conocerá el veredicto del juez. Si llega a ser considerado culpable, podría recibir una pena de hasta 15 años de cárcel.

El juicio arrancó a principios de febrero. Por ese entonces la defensa alegó que se trataba de una "denuncia falsa orquestada para acabar con su carrera política". El exsenador se abstuvo de declarar en esa instancia, pero prometió hacerlo al final del debate.

Ese día, Alperovich llegó a la sala de audiencias acompañado por sus cuatro hijos, negó haber abusado de la joven y aseguró: "Con todo el respeto que le tengo al Poder Judicial, le pido que preste atención a las pruebas. Tengo 68 años, once nietos, cuatro hijos. Quiero la verdad porque esto me mató".

Cuáles son los delitos que le imputan al exsenador José Alperovich

Alperovich está siendo juzgado por seis casos de violencia sexual agravada por acceso carnal, y por haber cometido al menos tres hechos de abuso sexual, dos de ellos en grado de tentativa. Esto surge de la investigación judicial que se inició en 2019, cuando la joven decidió hacer la denuncia.

"Denunciar fue liberarme. Hoy celebro y reconozco en ese difícil proceso el bienestar y la mejoría que cada día experimento y me confirman que callar no es para mí nunca más una opción de vida", expresó la chica en un comunicado.

Según consta en el expediente, los ataques habrían ocurrido entre 2017 y 2018, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Tucumán. La víctima declaró que todo sucedió mientras trabajaba como asistente de Alperovich en el Senado de la Nación.

La chica detalló que los presuntos abusos se produjeron en Tucumán y en un departamento del barrio porteño de Puerto Madero. Tras una investigación que llevó cinco años, la fiscalía consideró que "en todos los casos, mediando para su comisión intimidación", el exsenador "abusó de una relación de dependencia, de poder y de autoridad".

En la investigación intervinieron la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°10 de la Capital Federal, interinamente a cargo del fiscal Santiago Vismara, y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), que dirige Mariela Labozzetta.

Las pruebas que la fiscalía considera en contra de Alperovich son las pericias psicológicas, pero sobre todo las declaraciones de la ginecóloga de la víctima. La médica confirmó los dichos de la denunciante, ya que la atendió en seis oportunidades. En su testimonial, reveló las lesiones vaginales que descubrió durante una consulta en 2018, fecha coincidente con el hecho más violento relatado por la sobrina y colaboradora del exgobernador tucumano.

De acuerdo a la documentación que obra en el expediente, la denunciante le contó meses más tarde que aquellas lesiones fueron productos de los abusos sexuales provocados por alguien de su entorno familiar y laboral. Específicamente, asegura la profesional, la joven le dijo que el atacante era su jefe.

"Quedó comprobado cómo el imputado, utilizando su fuerza física, ejerciendo abuso intimidatorio de poder y violencia de género, reducía bajo su dominio a la víctima, y la ponía como un mero objeto de satisfacción sexual, de cosificación, sometiéndola de forma violenta, ultrajante y degradante, haciéndolo por el transcurso de un poco más de tres meses", señaló la acusación fiscal.

En 2022, el juez Osvaldo Rappa procesó a Alperovich por los delitos denunciados y consideró que se cometieron "mediando abuso de poder y autoridad". El magistrado remarcó en su procesamiento que la víctima sufrió un "sometimiento sexual ultrajante".

Línea 144 - Violencia de Género

