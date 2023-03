Juzgarán a una mujer de haber comprado más de 15 vehículos con la venta de alimentos de Desarrollo Social

Vanesa López, referente social del barrio Toba de Resistencia, enfrentará un juicio acusada de haber vendido la mercadería que le entregaba el Ministerio de Desarrollo Social de Chaco -que estaba destinada a familias vulnerables-, a un supermercado de esa provincia. Con el dinero que obtenía de la venta de alimentos, esta dirigente social, su pareja y su hermano, está sospechada de haber comprado 14 camionetas y autos, y más de una decena de motocicletas.

Según la investigación judicial, López no tenía ingresos de dinero lícito -es empleada de planta del Ministerio de Educación de Chaco- como para adquirir esos bienes, por lo que el fiscal federal Patricio Sabadini pidió esta semana la elevación a juicio de esta causa, en la que López, su pareja y su hermano están acusados de lavado de dinero.

El 18 de febrero de 2021, en medio de la pandemia, la policía chaqueña se topó con un hecho poco usual. Cerca de las 22 estaban estacionados en la puerta de un supermercado dos camiones que descargaban alimentos que estaban embalados en cajas del Ministerio de Desarrollo Social. La policía decidió secuestrar la mercadería y comenzó una investigación por el presunto desvío de alimentos que eran vendidos en supermercados.

La clave para que la investigación del presunto lavado de dinero avanzara fueron los ingresos lícitos de López, que no logran justificar la adquisición de los vehículos. De acuerdo con pruebas de la causa, a las que tuvo acceso LA NACION, la dirigente es empleada en relación de dependencia de la Dirección de Administración del Ministerio de Educación de Chaco. El fiscal Sadadini cree que no pudo adquirir con su salario que no superaba los 40 mil pesos dos camionetas Dodge RAM, una VW Amarock, un Chevrolet Cruze, un Citröen C3 y seis motos de distinta cilindrada. A la par, su pareja, Walter Liva, también procesado, figura como titular de un VW Crossfox, una camioneta VW Amarok, un Chevrolet Cruze, y un Citröen C3. Liva también figura como empleado del Ministerio de Educación.

Toba, Chaco

Lo que también llamó la atención a los investigadores fue que López hizo un posteo en la red social Twitter, en 2017, cuando compró una de las camionetas Dodge RAM. La publicación del tuit generó una fuerte polémica en Chaco ya que se jactaba de haberse comprado esa camioneta de alta gama. “Gracia a tu embidia llegue y logre lo que vos nunca vas alo lograr pero la india es más astuta y sabia aprender d mi inorantasss. X fin llego la RAM! (sic)”, escribió en Twitter López, en un mensaje que no estaba claro a quién iba dirigido.

La camioneta Dodge RAM fue adquirida por López el 10 de octubre de 2017 por un importe de $650.000, según lo declarado, y tomando la fecha de compra -según la tabla de valuación histórica del DNRPA-, el valor de la misma en ese momento ascendía a $953.600. “Resulta evidente la imposibilidad de la imputada de adquirir dicho vehículo con el producto de su trabajo como personal en relación de dependencia del Ministerio de Educación de la Provincia del Chaco, cuando sus haberes en dicho periodo 2017 rondaban los $23.000 netos ($30.814 brutos)”, señala el fallo. Luego de que ese tuit desatara una fuerte polémica, López vendió la camioneta. En realidad, fue transferida a su hermano Claudio Ojeda el 30 de octubre de 2017. Ojeda también era empleado del Ministerio de Educación de Chaco, y cobraba menos que su hermana y su cuñado: 17.000 pesos mensuales.

En un documento que forma parte de la causa, el fiscal federal Sabadini señala que conforme los parámetros objetivos analizados, quedan evidenciadas las inconsistencias patrimoniales de cada uno de los imputados, debido a que con los ingresos promedios anuales que ostentan es imposible la adquisición de la flota de vehículos registrada bajo su titularidad, sin adicionar aquellos dominios que no fueron inscriptos en el Registro de la Propiedad Automotor manteniendo los nombrados una propiedad informal, como la camioneta marca Mercedes Benz color negra, dominio KIE-454 la cual era utilizada por Alfredo Salinas (hijo de Vanesa Lopez)”, advirtió el funcionario del Ministerio Público.