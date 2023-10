La abogada de Lotocki dijo que la detención fue "una traición"

El médico Aníbal Lotocki fue trasladado esta noche a una de las unidades del complejo penitenciario federal de Ezeiza, luego de permanecer alojado en la Alcaidía de Tribunales, en el centro porteño, informaron sus abogados, que calificaron como "un acto de traición" a la detención en la causa por la muerte de un paciente.



Según confirmó a Télam el abogado Diego Szpiegiel, su defendido "fue trasladado al complejo penitenciario federal de Ezeiza" adelantó que mañana darán más precisiones sobre la continuidad del proceso.



Lotocki llegó en la noche del último miércoles a la Alcaidía de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA), ubicada en Madariaga y General Paz, en el barrio porteño de Villa Lugano.. para ser trasladado hoy por la mañana a la unidad que funciona en el Palacio de Tribunales y finalmente, conducido a la cárcel de Ezeiza.



Más temprano, la letrada Ileana Lombardo, quien lo defiende junto a su colega Diego Szpiegiel sostuvo que "fue un acto de traición" la detención del médico y que planteará la "nulidad" porque no se realizó "en el marco de la ley y las normas procesales".



Lotocki se entregó el miércoles en la ciudad de La Plata luego de la orden de detención dictada por la Cámara del Crimen tras la confirmación del procesamiento por homicidio simple del empresario Rodolfo Cristian Zárate, quien murió el 15 de abril de 2021 en una clínica de Caballito, luego de ser operado por Lotocki, a quien también se le imputa la falsificación de documentos.



Ileana Lombardo sostuvo que "lo que derivó en la detención" de su defendido "es la revocación de una excarcelación que tenía Lotocki en la causa del fallecido Zárate con una resolución de la Cámara" que calificó como "un acto de traición".



"Nosotros fuimos a una audiencia donde se debatía otro tema que era la negativa de detención de un pedido que había hecho el señor (Raphael) Dufort que el juez (Luis) Schelgel denegó. Entonces se apeló y se recurrió a Cámara que no resolvió sobre esa solicitud, sino que resolvió en otra causa, la de Zárate", explicó.



El actor uruguayo Raphael Dufort, quien sufrió graves problemas de salud tras ser operado por Lotocki, había pedido el mes pasado la detención del médico que fue rechazada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 60.



Lombardo realizó declaraciones esta tarde en las puertas de la Alcaidía de Villa Lugano donde fue traslado Lotocki anoche desde la sede de la Policía Federal en la ciudad de La Plata.



Según la letrada, la sala IV del tribunal de alzada "no tenía jurisdicción" en el caso Zárate "porque la tenía en la causa Dufort" y remarcó que impugnará la decisión "porque no nos parece determinada en el marco de la ley y las normas procesales".



"El día anterior esta Cámara confirmó el procesamiento sin prisión preventiva y al día siguiente se desdijo, es raro", subrayó y remarcó que "hay muchas denuncias" contra Lotocki y "en ninguna fue citado a indagatoria" porque "las investigaciones son incipientes".



Lombardo señaló que "nunca hubo peligro de fuga" como consideraron en su fallo los camaristas Hernán López, Ignacio Rodríguez Varela y Julio Luciani.



"Lotocki tiene retenido su pasaporte desde que fue procesado por la causa Zárate", dijo y añadió que "asiste cada vez que el juez lo convoca" por una denuncia.



El miércoles, al evaluar los riesgos de que el imputado permanezca en libertad, los jueces sostuvieron que la voluntad de entorpecer la investigación era evidente "por los indicios que proporcionaba ya la falsificación de la historia clínica" de Zárate.

El caso de Zárate

Zárate fue intervenido quirúrgicamente en la Clínica Cemeco para realizarse una dermolipectomía programada que consiste en la remoción de tejidos en distintas partes del cuerpo.



Luego de la operación, tras ser trasladado a una habitación, según explicó Lotocki, "el drenaje despedía una gran cantidad de 'líquido' (sic) del cuerpo, y ordenó nuevamente su ingreso al quirófano".



Ante ese cuadro, los médicos decidieron transfundirle sangre y llamar a una ambulancia para su traslado a un centro de mayor complejidad, pero en ese intervalo "iniciaron las maniobras de reanimación a Zárate" porque había entrado en paro cardíaco, y antes de su traslado falleció.



El médico cirujano fue condenado a cuatro años de prisión e inhabilitación para ejercer la profesión por lesiones graves cometidas contra varios pacientes, entre ellas la modelo y conductora Silvina Luna, quien falleció en el Hospital Italiano el 31 de agosto pasado, pero permanece en libertad por esa causa porque la sentencia aún no fue confirmada por la Cámara de Casación Penal.

Fuente: Télam