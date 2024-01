La Anses confirmó quiénes dejarán de cobrar las Becas Progresar en 2024

El cambio de Gobierno modificó las autoridades de varios organismos, incluida la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), que ahora conduce Osvaldo Giordano. Sin embargo, en las últimas horas comunicaron que se mantendrán varios de los requisitos que ya estaban estipulados para cobrar las Becas Progresar .

Es que desde el organismo previsional explicaron que esta asignación seguirá vigente, aunque los beneficiarios que dejarán de cobrar serán quienes no continúen con sus estudios, no hayan acreditado su asistencia a una institución académica y no cumplan con las condiciones del programa.

REQUISITOS PARA COBRAR LAS BECAS PROGRESAR EN 2024

Ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de cinco (5) años en el país y contar con DNI;

Ser alumna/o regular de una institución educativa.

Tener entre diecisiete (17) y veinticuatro (24) años de edad cumplidos. Estudiantes avanzadas/os en la carrera, hasta treinta (30) años.

Estudiantes de enfermería sin límite de edad.

Los ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM): $468.000.

LAS NOVEDADES SOBRE EL CERTIFICADO ÚNICO DE DISCAPACIDAD

El Gobierno anunció que los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) , necesarios para obtener beneficios y hacer trámites, tendrán cambios a partir de ahora.

Entre las novedades y mejoras introducidas, se destaca que el CUD ya no tendrá vencimiento; y el Estado será el que adopte un rol proactivo para acompañar a las personas con discapacidad durante todo su curso de vida y se promoverá una innovación tecnológica que permitirá la simplificación, desburocratización y agilización de los trámites vinculados con la certificación.

Para qué sirve el Certificado Único de Discapacidad

El CUD garantiza los siguientes derechos:

Salud: El CUD asegura una cobertura del 100% en las prestaciones de rehabilitación (medicamentos, equipamiento, tratamientos) que requiera en relación a lo que fue certificado como discapacidad.

El CUD asegura una cobertura del 100% en las prestaciones de rehabilitación (medicamentos, equipamiento, tratamientos) que requiera en relación a lo que fue certificado como discapacidad. Transporte: Viajes gratuitos en transporte público terrestre.

Viajes gratuitos en transporte público terrestre. Asignaciones familiares: Garantiza una Ayuda Escolar Anual por hijo con discapacidad, Asignación Familiar por hijo con discapacidad (SUAF por discapacidad), Asignación por Hijo (AUH con discapacidad), así como también Asignación por Cónyuge con discapacidad.

Garantiza una Ayuda Escolar Anual por hijo con discapacidad, Asignación Familiar por hijo con discapacidad (SUAF por discapacidad), Asignación por Hijo (AUH con discapacidad), así como también Asignación por Cónyuge con discapacidad. Otros trámites: Asegura la exención de pago de peajes y de impuestos (municipales, patentes, entre otros). En estos casos, la exención debe solicitarse ante la autoridad de aplicación de cada normativa.

Asegura la exención de pago de peajes y de impuestos (municipales, patentes, entre otros). En estos casos, la exención debe solicitarse ante la autoridad de aplicación de cada normativa. Símbolo Internacional de acceso: Libre estacionamiento en los lugares permitidos, sin importar del vehículo en el que te traslades.

Certificado Único de Discapacidad

Pensión No Contributiva: ¿qué es y quiénes pueden cobrarla?

Se trata de una pensión de ANSES para acompañar a las personas con discapacidad que se encuentren en situación de vulnerabilidad social. El monto de la prestación equivale al 70% de una jubilación mínima.

Pueden cobrar la PNC quienes cumplan con los siguientes requisitos:

Ser argentina/o nativa/o, o naturalizada/o, residente en el país. Si sos extranjera/o, deberás acreditar una residencia mínima continuada en el país de 10 años.

No tenés que estar empleada/o en relación de dependencia, ni registrada/o como autónoma/o, o monotributista del régimen general. Podés ser monotributista social.

Tener menos de 65 años de edad.

No podés estar recibiendo una asignación, jubilación o pensión.

Sólo se evaluarán los ingresos de tu grupo familiar si sos menor de edad. En ese caso, los ingresos de tu padre, madre o tutora/or no podrán ser superiores a 4 jubilaciones mínimas.

Si vivís en Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis, La Pampa, Neuquén o Tierra del Fuego, además del CMO tenés que presentar el informe catastral con sello del organismo emisor a tu nombre (o de tu cónyuge/conviviente) o, si tenés menos de 18 años, a nombre de tus padres/madres o tutor/a.

Fuente: TyC Sports y Ámbito.