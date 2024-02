La historia del hombre que sobrevivió a un ACV por el milagro de Mama Antula: "Estoy conmovido"

Un hombre fue curado de un accidente cerebrovascular por un milagro de María Antonia de San José Paz y Figueroa, quien este domingo será canonizada en el Vaticano con la presencia del papa Francisco y el presidente Javier Milei. Claudio Perusini contó cómo fue su experiencia y admitió sentirse conmovido por ser el motivo de su santificación.

“Tengo muchas sensaciones encontradas. Creo que me doy cuenta después, uno vive las emociones, me conmuevo, y no llego a darme cuenta de todo lo que está pasando”, reveló Perusini en Télam respecto a la ceremonia que se llevará a cabo para convertir a la primera Santa del país, tras la aprobación del vaticano.

El hombre fue internado en el hospital de Santa Fe en 2017 en estado muy grave a causa de un ictus con mínimas posibilidades de sobrevida y luego de los rezos de un sacerdote y de su familia a la figura de la futura santa, se recuperó y ahora lleva una vida normal.

El Vaticano terminó de reconocer en 2023 que no había explicación médica para su curación y que había existido una intercesión de Mama Antula, quien llevó el camino para la canonización. "Esto que se va a dar es mucho, incluso para nuestro país. Es tener una santa argentina", expresó.

Y agregó: "Mama Antula va aquedar en el libro de los santos y yo, lamentablemente, en los libros de historia. La conocí después del ACV. Cuando estaba internado se presentó un sacerdote y rezó con toda mi familia. Eso me salvó".

El Vaticano prepara la canonización de "Mamá Antula" a la que asistirá Javier Milei

La visita del presidente Javier Milei al Vaticano se hará efectiva el 12 de febrero y será en la canonización de “Mamá Antula”, quien se convertirá en la primera santa del país con una ceremonia que será presidida por el papa Francisco. Para eso, preparan actividades en la capital italiana.

En la semana habrá diversos eventos en Roma y en el Vaticano por María Antonia de San José y Paz y Figueroa. Iniciarán este jueves a las 11.30 (7.30 de Argentina) con la conferencia de prensa encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, José Ignacio García Cuerva, y por la postuladora de la causa de canonización de la nueva santa, Silvia Correale.

El viernes el papa Francisco recibirá a los descendientes de Mamá Antula a las 9.30 de Roma y luego se reunirán en una celebración aucarística a las 16.30 de Italia en la Iglesia del Señor de la denominada “Ciudad Eterna”.