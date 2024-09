La Justicia ordenó el bloqueo en Argentina de Magis TV, una de las redes de piratería audiovisual más grandes del mundo

La Justicia argentina emitió en las últimas horas un fallo sin precedentes en la región a través del cual ordenó el bloqueo de todos los dominios relacionados con el servicio ilegal de televisión por internet Magis TV, una de las redes de piratería audiovisual más grandes del mundo. En la misma decisión, se le exige a Google que impida el uso de la aplicación en su sistema operativo Android.

El fallo del juez Esteban Rossignoli, a cargo del Juzgado N°4 de San Isidro, fue tomada en el marco de la Operación 404, una causa contra la piratería audiovisual iniciada en Brasil, dirigida por el Ministerio de Justicia de ese país, y que contó con la participación de entes gubernamentales de Argentina, Perú, Reino Unido y Estados Unidos.

Se investigaron a su vez, en Buenos Aires y Misiones, redes de comercialización de TV Boxes, dispositivos utilizados ilegalmente para transmitir señales de las operadoras de TV por cable, que en estos casos ya traían instalado el aplicativo de Magis TV.

Durante la extensa investigación llevada a cabo por la fiscalía de Cibercrimen en la Unidad Especializada en Ciberdelitos (UFEIC) se buscó dar de baja a la mayor red unificada de piratería audiovisual en la región y confiscar también los TV Boxes con aplicativos piratas que se comercializan por internet y redes sociales.

Este jueves se realizaron varios allanamientos

Rossignoli le pidió a Google “que adopte los medios técnicos necesarios para desinstalar, en forma inmediata, de los sistemas Android que reporten IP en el territorio de la República Argentina (lo cual podrán verificar mediante las IP que se encuentren asignadas a este País) la Aplicación de nombre: MAGIS TV”.

El fallo es un enorme golpe contra la piratería audiovisual en el continente, ya que Magis TV es el mayor servicio ilegal de Televisión por Protocolo de Internet (IPTV) de Latinoamérica por volumen de usuarios, con 55 millones de visitas en los últimos seis meses en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela, según le informaron fuentes vinculadas al caso a Infobae.

El servicio que ofrece esa plataforma ilegal consiste en retransmitir televisión en directo por medio de internet sin contar con los derechos correspondientes. Roban contenidos audiovisuales de diversos programadores y distribuidores para ofrecerlos directamente a los usuarios. Por otro lado, Magis TV representa un riesgo importante para sus usuarios, que en sus teléfonos celulares, computadoras, tablets y televisores inteligentes reciben las descargas de virus y malware con los que luego se ejecutan distintos tipos de estafas, que van desde el robo bancario hasta la comercialización de datos personales a otras redes ilegales.

En Argentina detuvieron a Kevin Ariel Bentancur, Leopoldo Federico Peña y Hugo Javier Mospan por violación a la Ley de Propiedad Intelectual

Fuentes consultadas por este medio indicaron que mientras en Brasil se llevaron a cabo acciones judiciales y policiales contra otras redes de piratería, la fuerzas de seguridad argentinas allanaron simultáneamente domicilios vinculados con los comercios “TodoTech” en Misiones y “Kive”, en Buenos Aires, por la venta de TV Boxes. También fueron allanados los domicilios vinculados con los servicios IPTV ilegales denominados “Mospy TV” y “Federico TV”, que ofrecen contenidos de diversas plataformas. Asimismo, se ordenó el bloqueo de todos los dominios relacionados con los servicios ilegales y la inhabilitación de su aplicativos en el sistema operativo Android de Google.

Así, en la mañana fueron detenidas 5 personas en procedimientos simultáneos realizados en Argentina y Brasil. Además, se bloquearon 675 sitios web y 14 aplicaciones ilegales de streaming y música, según precisó el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública brasileño, que concentró toda la información del denominado Operativo 404.

Los aprehendidos en nuestro país fueron tres: Kevin Ariel Bentancur, de 27 años; Leopoldo Federico Peña, de 46; y Hugo Javier Mospan, de 47. Todos ellos están acusados de violación a la Ley de Propiedad Intelectual.

“Magis TV tiene presencia fuerte en todos los países de Latinoamérica y Estados Unidos inclusive, especialmente en el mundo de habla hispana. Mediante esta app, lo que se puede lograr es la visualización de absolutamente todo el contenido pago de televisión por cable: todas las películas premium, el fútbol, deportes de todo tipo, películas para adultos, inclusive todos los estrenos de las plataformas de streaming”, le explicó a Infobae el fiscal Alejandro Musso, titular de la UFEIC.

El funcionario judicial, continuó: “Se accede pagando una suscripción y descargando de páginas webs la aplicación y pagando mes a mes. La novedad es que se venden TV Boxes para Android, que revolucionaron el mercado porque no se paga más mes a mes, se paga una sola vez y tenés el servicio libre para utilizar una vez que la enchufás. En Argentina, sale unos 50 dólares. Como se bloquearon todas las páginas ilegales de fútbol hace dos meses, hubo una migración masiva y ahora está explotado el mercado argentino de TV Boxes importadas en forma clandestina desde China, precargadas con distintas aplicaciones, entre ellas Magis TV, con todo este contenido liberado”.

“Ahora lo que se logró fue no solo bloquear todos los sitios de descarga de Magis TV a nivel mundial, que son 70, por lo que no se va a poder descargar más la app. Queda un problema, que es grave: tenés instaladas millones de aplicaciones en distintos dispositivos Android, incluyendo a esas TV Boxes. Lo que se logró es una orden judicial inédita, que está en trámite de que Google la analice -entendemos que no se pueden negar-, que es desinstalar, mediante la actualización del sistema operativo Android, la aplicación en todos los dispositivos que impacten con IP en Argentina. Entendemos que esta medida va a ser replicada en forma inmediata por muchos países que tienen esta misma afectación. Lo que se lograría una vez que se logre esto es que desaparezca la app instalada y que tampoco se pueda volver a descargar, con lo cual se quiebra el ciclo de piratería digital. La única forma que tendrían sería hacer el desarrollo de una nueva app, con lo cual los estaríamos esperando para hacer exactamente lo mismo una vez que la identifiquemos” “, celebró la medida.

La Alianza Contra la Piratería Audiovisual (Alianza) impulsó la denuncia contra Magis TV en Argentina

Finalmente, Musso resaltó que “esto no se ha hecho nunca” y que “Magis TV tiene más de 10 años en el mercado, por lo cual no solo es inédito, sino que es necesario”.

En Argentina, la causa fue impulsada por una denuncia de la Alianza contra la Piratería Audiovisual (Alianza), en función de sus objetivos para la Operación 404. Su presidente, Jorge Bacaloni, detalló que se sumaron pruebas durante meses para demostrar que Magis TV, Mospy TV y Federico TV eran plataformas piratas. “El Ministerio Público Fiscal completó la investigación y avanzó proactivamente para proteger a los usuarios”, destacó.

El presidente de Alianza recordó que “Magis TV es la aplicación ilegal que tiene más popularidad en América Latina y tiene varias versiones”, que “generalmente, se manejan mediante cobro de suscripciones, pero también aparecieron otras versiones gratuitas”.

“En la Operación 404, participan no solamente la industria audiovisual, sino también la música, el gaming, etcétera. Tiene como objetivo original definir distintos objetivos de operaciones ilegales en distintos puntos de Brasil. A partir del año pasado, Alianza trajo a Argentina la Operación 404 y la investigación se fue internacionalizando”, le comentó Bacaloni a Infobae.

Y detalló: “Es un objetivo que viene creciendo y se viene combatiendo desde hace muchos años y se adoptan distintas medidas en distintos países; normalmente, el bloqueo. Se bloquean los dominios y las direcciones IP vinculados a Magis TV. Lo que hicimos ahora con esta acción es bloquear todos los dominios vinculados a Magis TV para la promoción, venta, descarga y administración de la aplicación, pero también se emite la orden novedosa de que Google remueva el aplicativo del sistema operativo Android. La mayoría de todas las cajas que se venden tienen el sistema operativo Android. Se ofrecen en Play Store, donde hay un sistema de denuncia a través del cual se puede denunciar la ilegalidad de un aplicativo y se puede acreditar que ese aplicativo está violando derechos. Nosotros tenemos más de 2700 aplicativos que fueron removidos de Play Store, uno de ellos, ahora, es Magis TV”.

Javier Tebas, presidente de LALIGA, celebró el fallo judicial (Foto: EFE/ Chema Moya)

Representantes de la UFEIC que viajaron a Brasilia para seguir de cerca la Operación 404 en el Centro Integrado de Comando y Control Nacional, por su parte también resaltaron que “Magis TV es una de las redes de piratería audiovisual más grandes del mundo”.

“Su caída en Argentina demuestra que la Justicia del país está actuando para proteger los derechos de propiedad intelectual contra este tipo de crimen organizado, que factura cientos de millones y expone a las personas a estafas”, manifestaron.

En ese sentido, Bacaloni aclaró: “Google elimina la oferta, pero no hace nada respecto de todas las descargas que se hicieron en su sistema operativo, por lo que a través de esta nueva medida judicial se le ordena a Google que inhabilite el acceso y directamente lo remueva de Android, para que la gente que lo pudo descargar no lo pueda utilizar”.

La resonancia internacional de esta causa llegó incluso a LALIGA, entidad deportiva que organiza el fútbol profesional de España, dado que sus contenidos eran robados por Magis TV a distintos distribuidores. Desde el equipo de Antifraude AV en su país y la representación en Argentina, se recopilaron informes y evidencias para cooperar con la causa, que ya fueron acercados a la Fiscalía.

“La resolución de la Justicia argentina tras la investigación del fiscal Alejandro Musso, basada en las pruebas presentadas por Alianza, representa un ejemplo mundial en la lucha contra la piratería y el fraude de contenidos audiovisuales. No solo se consiguió el bloqueo de todos los dominios asociados al servicio ilegal y su infraestructura tecnológica, sino que también se dictaminó que Google debe impedir el uso de aplicaciones ilegales ya instaladas en dispositivos Android mediante los mecanismos de seguridad de los que dispone, algo que hemos solicitado en numerosas ocasiones”, afirmó Javier Tebas, presidente de LALIGA.

