Los femicidios no bajan en Argentina: hubo 224 víctimas en los últimos ocho meses

Según las estadísticas publicadas por el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, dirigido por La Casa del Encuentro, en la Argentina hubo 224 víctimas de violencia de género desde el 1° enero hasta el 31 de agosto de este año.

De acuerdo con los datos, se produjeron 204 femicidios, tres trans/travesticidios y 17 femicidios vinculados de varones adultos y niños, lo cual muestra un incremento de 34 nuevas víctimas en relación con los resultados que se dieron a conocer tan solo un mes atrás.

En consecuencia, 248 hijas e hijos quedaron sin madre, siendo un 58 por ciento menores de edad. 37 de las víctimas habían realizado la denuncia anteriormente, cinco de ellas estaban embarazadas, diez eran migrantes, dos se encontraban en presunción de prostitución o trata y 16 mostraron indicios de abuso sexual.

Por su parte, un 52 por ciento de los agresores eran parejas o exparejas, 15 tenían dictadas medidas cautelares de prevención, otros 15 pertenecen o pertenecieron a fuerzas de seguridad y 31 se suicidaron tras el crimen.

En adición, un 56 por ciento de las mujeres fueron asesinadas en sus hogares y 26 femicidios se dieron en contexto de narcocriminalidad. En términos absolutos, Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos, seguida por Santa Fe, Córdoba y Salta.

“Las estadísticas no descienden y nos muestran el espanto concentrado que nos impone no mirar para otro lado, la indiferencia de los distintos sectores no se puede aceptar mientras la sociedad observa perpleja la inacción para disminuir estos índices”, manifestaron desde el Observatorio.