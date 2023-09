"Me enamoré de mi hermanastro": se flecharon en unas vacaciones familiares y ya llevan tres años de novios

Nacha Caniglia permanece en un estado de asombro total luego de protagonizar un video publicado en sus redes sociales, viral por estas horas en TikTok, que sirvió para que hiciera una impactante confesión: “Me enamoré de mi hermanastro”.

“Había terminado con mi exnovio. Recuerdo que no pasó ni un día de la ruptura y ya le estaba escribiendo por Instagram, aunque debo reconocer que estando en pareja lo miraba”, dijo.

La joven de 21 años lleva tres de relación con Tomás, el hijo de Viviana, la pareja de su papá Federico. “Hicimos algunos viajes familiares juntos y ahí empezamos a mirarnos. Había onda y nadie lo notaba. Hasta ese entonces no había pasado nada”, contó la modelo.

Todo cambió hace poco más de tres años, cuando ella visitó la casa de Viviana para compartir una cena y quedarse a dormir. Tras la comida, los jóvenes se sentaron en el sillón a ver una película junto a Bruno, el hermano menor de Tomás, y fue allí cuando sintieron la conexión.

“Había miradas. Mucha tensión y mucha energía. Mi papá me había dejado un colchón para que durmiera en el living, pero cuando terminó la película pasó lo que tenía que pasar. Y la mañana siguiente fue rara, porque cuando todos bajaron a desayunar vieron que yo no estaba durmiendo en el living”, contó Nacha.

En su video viral, el cual acumula casi 10 millones de reproducciones en TikTok, la joven hizo una importante aclaración respecto a su hermanastro: “No es de sangre, es hijo de la pareja de mi viejo. Pero bueno, somos familia”.

Nacha narró que como sus padres están separados, la chica vive sólo con su madre. También que compartían cumpleaños, navidades y todo tipo de reuniones familiares. “Ya es normal, vamos a lo de mi abuela, viene a mi casa, yo voy a la de él, su familia, mi familia, todo es normal”, continuó.

Nacha recordó que aquel desayuno, en el que su papá y la mamá de Tomás entendieron todo, fue Bruno quien los delató. “Dijo que mientras veíamos la película, en un momento se dio vuelta y nos descubrió besándonos. Tenía 6 años cuando contó eso”, reveló.

“Al principio lo negamos porque nos daba vergüenza, pero terminó siendo muy obvio. Para la mamá de Tomi no fue inesperada la situación, incluso nos jodía a los dos incentivándonos a que estemos juntos. Empezó como un chiste y terminó siendo una realidad”, sostuvo Nacha.

Los primeros encuentros, a pesar de que todos comprendían la situación, ocurrieron a escondidas de ambas familias. La joven precisó que les costó actuar de manera natural frente a sus padres, aunque todo fue fluyendo y siguiendo su curso: “Nos veíamos, nos besábamos y si nos veían bueno, ya está”.

“Mi mamá me pidió que nadie saliera lastimado y me aconsejó que si algún día tengo algún problema con Tomi los resuelva con él. Que no ocasione inconvenientes entre mi papá y su pareja, esa es una relación aparte”, manifestó la modelo, que actualmente no tiene trabajo.

Respecto a la repercusión que tuvo su publicación, la cual originó un sinfín de opiniones negativas, Nacha detalló: “Los comentarios malos me alimentan el ego, no me hacen nada. Los leo pero no me afectan. Me río porque sé que solo queda ahí, así que las críticas buenas o malas no me generan nada”.

La tiktoker precisó que actualmente vive con su mamá en Vicente López mientras su novio vive con su mamá y su hermano en Pilar. “Tenemos planes de hacer muchas cosas juntos, como por ejemplo viajar. Hacerlo solos, algo que aún no pudimos vivir”, contó.

Nacha completó: “La primera vez que lo vi en casa me gustó. No se parece en nada a lo que es ahora, pero físicamente me gustó. También su forma de hablar. Obvio que los dos cambiamos, tenemos discusiones, pero me gusta mucho cómo ve la vida y su punto de vista sobre las cosas que nos pasan”.

Fuente: TN