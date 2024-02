Plazos fijos: ¿Cuánto paga cada banco hoy viernes 16 de febrero?

Este viernes 16 de febrero hubo un alza de las tasas de interés por plazos fijos en pesos que ofrecen los bancos, según el relevamiento que publica a diario el Banco Central.

¿Cuánto paga hoy cada banco por plazos fijos en pesos?

ENTIDAD FINANCIERA CLIENTES NO CLIENTES Banco de la Nacion Argentina 110% - Banco Santander Argentina S.A. 110% - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. 110% - Banco de la Provincia de Buenos Aires 110% - Banco Bbva Argentina S.A. 110% 110% Banco Macro S.A. 110% - Hsbc Bank Argentina S.A. 110% - Banco Credicoop Cooperativo Limitado 110% 110% Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. 110% - Banco de la Ciudad de Buenos Aires 110% 110%

¿Cuánto paga hoy cada banco por plazos fijos en dólares?