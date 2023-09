Por las reiteradas amenazas de bombas, suspendieron la "Semana del Estudiante" en Tucumán y hubo reclamos

Alumnos de la escuela Normal de Tucumán realizaron una “sentada” a modo de protesta por la cancelación de su semana estudiantil.



La peatonal de la calle Muñecas se tiñó de delantales blancos durante el mediodía. Estudiantes del nivel secundario de ambos turnos de la Normal, se concentraron en la puerta del establecimiento junto a carteles, megáfonos y tambores para reclamar por la suspensión repentina de su semana.



Según explicaron algunos alumnos, a raíz de las amenazas de bomba, el Ministerio de Educación se habría reunido con Defensa Civil y con el Departamento de Bomberos y habrían resuelto que no se autorizará ningún evento estudiantil previsto para la próxima semana. “Nosotros teníamos programado llevar a cabo nuestra semana desde el 19 hasta el 22 de septiembre. Nos enteramos hace una hora que no vamos a poder realizarla, por eso nos organizamos e hicimos esta sentada”, contó Florencia, alumna de la institución.



"No es justo que por algo que no hicimos nosotros, o que quizás hizo una sola persona, nos quiten nuestro derecho de tener la semana”, agregó Facundo.



Durante la manifestación, los directivos de la escuela se reunieron con la cúpula del centro de estudiantes para intentar llegar a una solución.

