Precios Justos de la carne: cuáles son los nuevos valores máximos de los siete "cortes populares"

El Gobierno actualizó los valores de los siete cortes populares de carne que integran el programa Precios Justos hasta el 15 de octubre , informó la Secretaría de Comercio.

Desde la cartera que dirige Matías Tombolini indicaron que se trata de un acuerdo voluntario con las empresas exportadoras que componen las principales cámaras frigoríficas del país, con el cual se le dio continuidad al programa que ofrece los principales cortes vacunos a precios accesibles en las grandes cadenas de supermercados, en supermercados regionales y en carnicerías adheridas al programa.

El listado de precios quedó conformado con: el kilo asado pasó a valer $1.466; nalga, $1.947; matambre, $1.855; vacío, $1.914; falda, $954; paleta $1.575; y tapa de asado, $1.466. Representa un aumento de 5% en relación con la tanda de precios vigente antes de esta última actualización.

A esto se suma que el 10% de reintegro con tarjetas de débito bancarias y no bancarias todos los días con un tope de $2.000 mensuales, mientras que los sábados y domingos se agrega un 35% de reintegro con tarjetas de débito y crédito del Banco de la Nación y pagos con la aplicación MODO BNA+, con un tope de reintegro de $4.000 por transacción. Asimismo, 35% de reintegro con Cuenta DNI del Banco Provincia en más de 6.000 comercios de la provincia de Buenos Aires y tope de reintegro de $4.000 por semana y por persona.

"Participan de este acuerdo las empresas exportadoras de carne vacuna, nucleadas en las cámaras ABC, Unica y Fifra, los supermercados e hipermercados de las cámaras ASU, CAS y FASA y carnicerías adheridas", indicaron fuentes oficiales.

El rubro Alimentos y Bebidas mostró un incremento del 15,6% en agosto, un fenómeno explicado en gran parte por el impacto de la carne, cuyo precio subió 25,6% en promedio respecto al mes previo, además de que el grupo lo integran ocho de los 20 productos que más subieron en el mes, según el Indec. En ese sentido, un informe del Centro de Estudios de Economía Política (Cepa) destacó que la suba de precios de alimentos estuvo "muy por encima de los tres últimos meses: 5,8% en julio, 4,1% en junio y 5,8% en mayo".

Por su parte, un informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra) mencionó que "en agosto la faena de hacienda vacuna volvió a retroceder en la comparación mensual corregida por el número de días laborables, al tiempo que resultó casi idéntica a la faena registrada en agosto de 2022″.

"Medidas como el 'dólar agro', así como la decisión de ajustar el tipo de cambio oficial el día posterior a las Paso de manera aislada, provocaron subas en los costos de producción que se trasladaron en forma brusca al valor de la hacienda, y todo esto afectó el poder de compra de la industria, que no puede trasladar estos cambios con la misma velocidad al canal comercial", aseguraron.

Dólares

En ese sentido, desde la cámara sectorial indicaron que el último informe de Indec, "en el caso del capítulo alimentos y bebidas no alcohólicas, la variación mensual llegó a 15,2%, producto de la suba de 16,2% de los alimentos. Y en este escenario de aceleración de la tasa de inflación, que impactó fuertemente en el valor de la hacienda en pie (+53,4% mensual), la carne vacuna no sólo no fue la excepción, sino que registró un incremento de 34,4% con relación a julio, superando incluso el brusco ajuste que había mostrado en febrero del corriente año (+32,8%)", mencionaron.

"La apertura por corte de carne mostró subas en el rango de 30%-40% entre julio y agosto. La carne picada común lideró el proceso con un alza de 39,4% mensual, y fue seguida por la paleta (+34,1%), el cuadril (+33,3%), la nalga (+32,8%) y el asado (+32,4%). En cambio, el valor de la caja de hamburguesas congeladas sólo aumentó 6,7% entre ambos períodos. Por su parte, el precio del pollo entero subió, pero a menor velocidad que los cortes cárnicos (+20,6%)", enumeraron.

Fuente: Todo Noticias.