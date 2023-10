Qué va a pasar con el dólar a partir del lunes: 4 escenarios según el resultado de las urnas

El resultado de las elecciones generales ya es inminente y mucha de la incertidumbre que sacude al mercado local empezará a despejarse en pocas horas. Con propuestas en juego tan diferentes, y un siempre difícil de leer escenario de tercios -la plaza financiera está acostumbrada a tratar de dilucidar competencias entre dos polos, sin mucho éxito, por lo que cuando compiten tres la complejidad se dispara- tratar de mirar hacia adelante es una tarea casi imposible.

Sin embargo, toda decisión de inversión necesita de diagramar -no predecir- algún escenario futuro en base al cual decidir. Y por opaco que parezca el panorama, los analistas intentan hacer sus números para saber qué esperar una vez que se conozca el resultado de las urnas.

En ese sentido, distintos análisis de especialistas del mercado se basan en las encuestas disponibles -un insumo muy pobre, pero el mejor disponible- para asignar una mayor probabilidad de ocurrencia a un escenario de balotaje entre Javier Milei, el favorito, y Sergio Massa, el que a priori se presenta como con mayores posibilidades de acompañarlo a la tercera y definitiva visita a las urnas.

Menos chances, aunque no mucho menores, le asignan a un balotaje en el que en lugar de Massa sea Patricia Bullrich la segunda en la disputa.

Menos aún, en general, se espera una victoria de Milei en primera vuelta y, por último, el escenario considerado hoy como el menos probable es uno en el que Massa y Bullrich pasan a la instancia final.

Con años de desmanejos monetarios a cuestas y la inestabilidad cambiaria lanzada, ninguno de los cuatro escenarios ofrece un panorama muy alentador. Los desequilibrios son grandes y en ninguna de las opciones en danza se espera una continuidad.

En palabras de Matías Surt, economista jefe de Invecq, hacer prospectiva en un escenario como el actual es prácticamente imposible. Pero en el mediano plazo, hay cosas que sabemos. “Uno, la inflación el año que viene va a ser más alta que en este. Ya sea por una situación virtuosa, como un programa de estabilización bien planteado, como en una salida disruptiva o incluso en un camino a la dolarización, que tiende a licuar rápido el valor de los pesos, en todos esperamos un esquema cambiario distinto que va a tener su efecto en precios”, dijo.

“Dos, la actividad económica va a caer. No sabemos si uno, dos o tres por ciento, en un escenario más bien amigable en el que contemos con una administración exitosa o cinco, seis o más puntos, con un escenario más extremo. Pero en todos los casos no vemos un nivel de actividad creciente”, agregó.

“Y tres, el dólar oficial va a ser más alto. No se puede estirar mucho más un esquema que necesita del Banco Central que venda reservas para mantener un dólar oficial bajo, cuando no hay reservas”, concluyó Surt.

Pero más allá del mediano plazo, la incógnita que más obsesiona al mercado es el día, las horas, las semanas después de los comicios. Y en ninguno de los escenarios se espera poca volatilidad.

“Creemos que un escenario de balotaje extendería la elevada incertidumbre, y así las presiones cambiarias otro mes más, camino a la segunda vuelta. Ello se trasladaría en una mayor volatilidad en los activos financieros más allá de que vengan actuando como vehículos de cobertura”, consideró el analista Gustavo Ber.

“En caso de resolverse en primera vuelta, la atención de inmediato pasará a cómo se administrará la transición camino al 10-D, así como el mapa político con que la nueva gestión enfrentará para contar con respaldo de las principales fuerzas - y social - para poder encarar un urgente plan de estabilización integral que permita ir reduciendo los desequilibrios y mejorar las expectativas, dado que mientras tanto el proceso de dolarización podría seguir en marcha entre los agentes económicos. Los activos financieros responderían con extrema expectativa atentos a la capacidad de implementación de dichas medidas en tiempo y forma”, agregó el especialista.

Una consultora y el departamento de research de una sociedad de Bolsa se tomaron el tiempo de asignar probabilidades a cada caso y a pensar cómo es esperable que reaccione el mercado -y el dólar- de acuerdo a cada resultado posible.

I. Milei y Massa en segunda vuelta

En general, a la hora de asignar probabilidades, en las últimas horas todavía el candicdato oficialista y el libertario eran visto como el escenario más probable para competir en la segunda vuelta. Romano Group le asignó un 40% de probabilidad, mismo valor que le otorga Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Según el análisis de PPI, en este caso las estrategias económicas de ambos candidatos divergirían significativamente. Milei continuaría con su discurso en favor de la dolarización, lo que incrementaría la presión al alza en el dólar contado con liquidación y ensancharía la brecha cambiaria, afectando la percepción sobre el oficialismo en las semanas previas a la segunda vuelta. Si bien el contado con liquidación aumentaría, no llegaría a los niveles previstos en un escenario donde Milei gana de forma definitiva.

Por su parte, el oficialismo intentaría contrarrestar el impacto con mayores regulaciones y un reinicio del sistema de deslizamiento gradual del tipo de cambio. No obstante, el drenaje de reservas persistiría, con una posición neta negativas proyectadas en al menos USD 11.000 millones para noviembre. La inflación se ubicaría en un punto medio entre los escenarios de Milei renunciando o confirmando su plan de dolarización, alcanzando un nivel del 20% en noviembre.

Romano Group, por su parte, coincide en que este resultado forzaría al oficialismo a tratar de contener todo lo posible el dólar oficial, con más trabas a las importaciones y más regulaciones sobre los dólares financieros. “El problema es que, si el mercado percibe que La Libertad Avanza va a ganar el balotaje, la presión hacía la devaluación será cada día mayor hacia el tortuoso camino de noviembre. Milei ha sido enfático en su propuesta de dolarizar la economía y su guidance respecto al valor de equilibrio del dólar lo remite en los dólares financieros”, consideró.

II. Milei primero, Bullrich segunda

Segundo en orden de probabilidad percibida, PPI le asigna 30% de chances a que este sea el resultado del domingo. Lo mismo que Romano Group.

A los ojos de los analistas, esta alternativa es levemente más estable en términos cambiarios y para el resto de los activos del mercado. Pero sobre todo para los tipos de cambio financieros y el dólar libre, no tanto para el oficial.

Con el ministro de Economía fuera de la carrera, surgen toda clase de dudas sobre las decisiones de política de corto plazo.

“La presión del mercado y creemos también del Fondo Monetario será muy grande de devaluar e ir hacia una unificación cambiaria. En este caso, creemos que el dólar oficial posiblemente encuentre un valor similar al de los dólares financieros. El costo del ajuste lo continúa el oficialismo, pero con altas probabilidades de generar un desorden monetario de corto plazo muy importante”, analizó Romano Group.

“En este escenario el corto plazo resulta ser muy complejo, pero luego de las elecciones puede haber una lectura positiva para la Argentina. Esto abre la puerta a que ´la derecha´ podría llegar a tener la mayoría en las cámaras y mediante acuerdos políticos enfrentar las reformas que necesitaría la Argentina para volver a la senda del crecimiento sostenido”, agregó el mismo análisis.

En una línea similar reflexiona PPI, aunque difiere en su visión respecto a lo que pasaría en el mercado de cambio oficial.

“En el caso en que la distancia entre Milei y Bullrich sea percibida como reversible con vistas al balotaje, el contado con liquidación podría contenerse en los niveles actuales e incluso experimentar cierta baja si las encuestas comienzan a mostrar a la ex ministra de Seguridad como ganadora. Vale recordar que los niveles actuales del contado con liquidación son de pánico y descuentan parcialmente un triunfo de Milei. A modo de referencia, el contado con liquidación del día previo a las PASO (cuando Milei no era el escenario base) cotizaba a $765 de hoy. Más aún, yéndonos un mes antes para excluir el efecto dolarización de carteras típico de cada elección, el valor era de $711 de hoy el 11/7″.

En consecuencia, agregaron los anaslistas de PPI “la brecha podría seguir navegando por debajo del 200% e incluso comprimir por debajo de 150%. Esto contribuiría a que el gobierno mantenga la fijación del tipo de cambio en $350 hasta la segunda vuelta o, como mucho, ponga en práctica un tímido reinicio del crawling peg. La inflación seguiría a la velocidad crucero de 11% / 13% mensual, pero no espiralizaría, al menos hasta el ballotage”, sostuvo el análisis de la sociedad de Bolsa.

III. Milei gana en primera vuelta

Lejos de ser visto como imposible, en las cuentas de los analistas este escenario todavía es considerado una posibilidad lejana. PPI le asigna 25% de chances. Romano, 20% de probabilidad. Y en ambos casos se asume una volatilidad muy importante en el cortísimo plazo (con vistas a las dudas sobre la gobernabilidad que genera la llegada de un outsider a la Casa Rosada y la perspectiva de una dolarización sin dólares que requiere de una fuerte licuación del valor de los pesos en circulación para poder ser llevada a cabo).

Para PPI, si Milei insiste en dolarizar, el contado con liquidación “no tendría techo”, y podría llevar a una “fuerte erosión de los saldos reales” con una brecha cambiaria que tendría un piso del 300%. Esta insistencia en la dolarización desencadenaría no solo una “dolarización ya no de carteras, sino de saldos transaccionales,” y presentaría riesgos de “espiralización inflacionaria” con escenarios extremos.

Por otro lado, si Milei opta por un enfoque más cauteloso, usando eufemismos como “reformas de segunda generación” o plazos dilatados para la dolarización, la transición “podría ser menos caótica.” En este caso, el contado con liquidación podría superar los niveles récord de octubre 2020, pero “se disiparía el riesgo dolarización” y el mercado se centraría en el “riesgo de gobernabilidad.” La inflación aceleraría, pero sin llegar a “eventos extremos.”

Para Romano Group, en este caso se abrirían “puertas reales a una dolarización de la economía en el corto plazo”. Aunque se considera improbable una dolarización sin consenso político, el impacto de una victoria en primera vuelta “pueden torcer las limitaciones desde la política, consiguiendo los apoyos necesarios para en un corto plazo iniciar el proceso de dolarizar.”

En este contexto, se prevé “una devaluación inmediata del dólar oficial hacia el valor de referencia de los financieros.” Tal devaluación llevaría a “una caída de la demanda de dinero, que contribuiría a incrementar la inercia inflacionaria.”

El mercado podría “correr” el valor de los dólares financieros al alza si tiene dudas sobre la capacidad de los equipos de Milei para conseguir los dólares necesarios para la dolarización. En este caso, a mayor devaluación, se requerirían “menos dólares necesarios para iniciar el canje de la base monetaria,” que actualmente ronda los USD 9.000 millones, uno de los niveles más bajos en las últimas tres décadas.

IV. Massa y Bullrich a la final

Este escenario es, potencialmente, el más estable. Pero también el menos probable a ojos de los analistas. Romano Group le asigna 10% de probabilidad, PPI apenas 5 por ciento.

“Si esto sucediera, las chances de un gobierno de Juntos por el Cambio aumentan significativamente. Este escenario podría sorprender de manera positiva a los mercados, quiénes hoy asignan bajas probabilidades de un gobierno de Juntos por el Cambio”, consideró Romano Group.

“Nuevamente, el oficialismo intentará evitar a toda costa la devaluación del dólar oficial. La propuesta de Massa será llegar lo más competitivo posible al balotaje, entendiendo que una devaluación o mayor presión de los dólares financieros, serán los talones de Aquiles de sus aspiraciones presidenciales. No creemos que el oficialismo quiera asumir el costo del ajuste y por ende, los desequilibrios seguirán en aumento hacia noviembre”, concluyó.

“Este sería el mejor escenario para la transición, dado que descartaría de plano tanto la dolarización como un gobierno con poca gobernabilidad. Ya que las incipientes encuestas que indagan sobre un eventual balotaje entre estos candidatos, dan como favorita a Bullrich, los resultados podrían ser incluso más auspiciosos que los del escenario Milei versus Bullrich con la perspectiva de Bullrich imponiéndose sobre Milei en la segunda vuelta, debido a que Massa pondría un piso sin propuestas disruptivas”, aportó por su parte PPI.

Cuestión de números

Claro que todos estos escenarios pueden presentar muchas diferencias aún dentro de si mismos, de acuerdo a los números. No es lo mismo una segunda vuelta en el que Milei consiga una distancia difícil de remontar que empates técnicos. Con lo cual, dentro de cada uno, además hay grados.

“Lógicamente no es lo mismo un balotaje en el que Milei saque 39% contra 30% de Massa, lo cual parecería algo casi irreversible, que salga peleado, cada punto va a contar”, dijo Salvador Vitelli de Romano Group.

“De todas maneras, me parece que al escenario balotage Massa-Milei el mercado lo tiene incorporado en precios. Por eso, si Milei sacase algunos puntos extra, me parece que la economía se puede llegar a deteriorar más fuerte por el hecho de que también el mismo candidato va a estar incentivado a que el deterioro económico sea aún mayor por el hecho de que es su principal activo. Ahora bien, si hubiese posibilidades de masa dentro del ballotage, me parece que ese escenario va a esperar, o por lo menos el mercado no va a empezar a descontar tan fuertemente la victoria de Miley, por lo que sería una transición un poco más calma que el escenario anterior”, consideró Vitelli.

