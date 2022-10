Reclaman que las obras sociales y prepagas cumplan con la cobertura de leches especiales

Una asociación integrada por padres y madres de niños y niñas que padecen algún tipo de alergia a alimentos o trastornos digestivos expresaron su preocupación ante las trabas que muchas obras sociales y prepagas ponen para la entrega de las leches medicamentosas, cuya cobertura está garantizada al 100% por una ley nacional del año 2016.



Bajo el hashtag #lechesespecialesya, RedInmunos impulsa una campaña en redes sociales mediante la cual buscan visibilizar las dificultades para el acceso a las leches medicamentosas, prescritas por pediatras para el tratamiento de niños y niñas con condiciones médicas, como prematurez, alergias, trastornos digestivos o desórdenes metabólicos.



La campaña, acompañada por una petición creada en la plataforma de Change para reunir firmas (www.change.org/LechesEspecialesYA), plantea que el acceso a ese tipo de alimento es un derecho garantizado por ley desde 2016, e insisten para que las obras sociales y las prepagas cumplan con la normativa.



"Somos miles de familias que reclamamos que las obras sociales y prepagas garanticen el acceso a las leches especiales. Hoy, la ley no se cumple y miles de personas reciben trabas a la hora de recibir un producto esencial para sus hijos", advierten a través de las redes sociales.

Según indicaron, las leches especiales son necesarias para cerca del 2% de niños y niñas menores de 3 años.



La Ley 27.305, sancionada en 2016, exige a las obras sociales y prepagas y, en el caso de que la familia no cuente con seguridad social, al Estado a cubrir al 100% el tratamiento de dichas leches.



"Todos los días en nuestra asociación recibimos reclamos de padres y madres que encuentran dificultades para el acceso de estas leches medicamentosas que sus niños y niñas necesitan sí o sí para garantizar una adecuada nutrición que les permite alcanzar un crecimiento saludable", expresó Verónica Pernas, presidenta de RedInmunos.



Al respecto, añadió que, aparentemente, "no es suficiente presentar la prescripción médica indicando incluso el diagnóstico del pediatra; igualmente muchas obras sociales tienen sus propias reglas o interpretaciones de la ley, que es muy clara, y niegan, retacean o ponen trabas para la entrega de estas leches medicamentosas".

En el texto emitido por la organización, indican que solamente en lo que se refiere a las alergias alimentarias, la alergia a la proteína de la leche de vaca, la más frecuente durante la infancia, se presenta en aproximadamente 15 mil recién nacidos cada año en nuestro país.



"Según nuestras estimaciones en más del 40% de los casos nos encontramos con que la obra social o la prepaga nos limitan el acceso y nos ponen trabas", insistió Pernas.



Por su parte, Sandra Del Hoyo, presidenta honoraria y fundadora de la asociación, explicó a Télam que algunas provincias que no han adherido a la ley, "se agarran de eso para no cubrir ya que la ley es nacional e invita a las provincias a adherir", por lo que instó a los distritos a que se alinean a la normativa nacional.



"Estamos hablando de la nutrición de niños en una edad más que indispensable, no de un lujo", manifestó y concluyó: "Las prepagas son empresas y las obras sociales no hacen mérito a su nombre, se han transformado en empresas también".

