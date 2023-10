Se pone en marcha el refuerzo de ingresos de ANSES

La Anses comenzó este lunes a abonar la primera de las dos cuotas de 47 mil pesos correspondientes al refuerzo de ingresos para trabajadores y trabajadoras informales. El pago se continuará haciendo hasta este jueves de acuerdo con el dígito final del DNI. Para las personas cuya solicitud para obtener el beneficio haya sido aprobada entre el 4 y 9 de octubre pasado inclusive, tendrán depositada el 17 de octubre la primera de las dos cuotas.

El "Refuerzo" tiene antecedentes inmediatos en las sucesivas versiones del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) inaugurado en medio de la pandemia, como forma de dar algún apoyo a los informales, que en muchos casos se quedaron sin su fuente de trabajo a raíz de aislamiento forzoso que exigían las medidas sanitarias. En esta oportunidad, el beneficio está bastante más restringido. El IFE 1 fue obtenido por parte de 8,9 millones de personas. Ahora, la Anses calcula que el universo de personas incluidas entre los potenciales beneficiarios es de 2 millones.

El actual Refuerzo se da en otras condiciones respecto de la pandemia, en el sentido de que ya hace tiempo de que no existen restricciones sanitarias, aunque busca operar sobre la misma situación de fondo: la disparidad que existe en el mercado de trabajo. En el mercado laboral, hay asalariados formales que festejan que el Gobierno haya subido el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias hasta un valor de casi 2 millones de pesos mensuales, otros trabajadores que a pesar de estar formalizados cobran salarios de pobreza y un tercio de trabajadores informales que no cuentan con derechos laborales básicos.

La implementación del refuerzo fue anunciada el 26 de septiembre por el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, junto a la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta. Fue parte del combo de medidas sociales, de ingresos y productivas, a partir de las cuales el Gobierno busca recuperar ingresos que destruyó el impacto inflacionario de la devaluación post-PASO. Consta de un refuerzo de 47 mil pesos por mes a cobrar en octubre y noviembre, que se deposita en la cuenta bancaria del beneficiario o beneficiaria.

Restricciones

Para ser acreedor del beneficio, se debe tener entre 18 y 65 años, ser de nacionalidad argentina o bien extranjeros con residencia de por lo menos 2 años, no percibir ingresos formales de ningún tipo ni desempeñarse en el sector público nacional, provincial o municipal. La inscripción continuará abierta hasta el 31 de octubre, de 14 a 24hs, a través de www.anses.gob.ar o en la aplicación "mi Anses".

Hay, sin embargo, una larga lista de excepciones, que limitan el impacto del beneficio y lo concentran sobre la franja de mayor precariedad de ingresos y patrimonial. Por ejemplo, los y las jóvenes de entre 18 y 24 años no podrán percibir el beneficio si su grupo familiar recibe en conjunto ingresos mensuales superiores a tres salarios mínimos, vitales y móviles, que a octubre equivalen a un total de 396 mil pesos.

"En ese caso, además, se considerará la situación patrimonial de los padres, de acuerdo con lo informado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Comisión Nacional de Valores (CNV), en lo referente a la tenencia de plazos fijos, tenencia y operaciones como comprador o vendedor de bonos, acciones, compra de moneda extranjera, embarcaciones y declaración de bienes personales como automotores, inmuebles, aeronaves, embarcaciones", aclara la Anses.

Otra restricción es que la persona interesada en el IFE 2023 no puede tener una cobertura de salud de medicina prepaga. Además, no se considera destinatario del refuerzo si los gastos y consumos con tarjetas de crédito de la persona superan los 120 mil pesos entre junio y julio, o, con tarjetas de débito o billeteras virtuales, los 90 mil pesos en el mismo período.

Tampoco puede acceder al beneficio si la persona está gravada por el Impuesto sobre los Bienes Personales, si cuenta con plazos fijos en junio y julio o bonos y acciones entre febrero y julio de este año, tiene un auto a su nombre con menos de 10 años de antigüedad, créditos prendarios, aviones o embarcaciones. Otra restricción opera sobre aquellas personas que hayan realizado compra de moneda extranjera a través de cualquiera de los canales vigentes desde febrero de este año. La última excepción rige para aquellos que sean titulares de bienes inmuebles, salvo que estén registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

IFE

De acuerdo al documento de Fundar "Ingreso Familiar de Emergencia: Una política pública a contrarreloj", "el IFE fue la política de transferencia de dinero más grande que realizó la Argentina en su historia". "Se diseñó y puso en marcha al inicio de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria frente al COVID-19. Esta medida fue crucial para amortiguar el impacto de la crisis en los ingresos de trabajadores y trabajadoras informales y, especialmente, de mujeres y jóvenes", indica.

En su primera etapa, el programa se orientó a trabajadores y trabajadoras informales (con o sin hijos o hijas), trabajadoras de casas particulares y monotributistas de categorías A y B (la escala de ingresos más baja) de entre 18 y 65 años. Se incluyó el límite de beneficiario a un (1) integrante del grupo familiar, priorizando a las mujeres.

Fuente: Página 12