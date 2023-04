Sergio Berni: Que Burzaco no me llame porque se va a comer flor de puteada

El ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, habló luego del ataque que sufrió en una manifestación de colectiveros y cargó con dureza contra su par porteño, Eugenio Burzaco, por el desempeño de la Policía de la Ciudad durante los hechos.

"Mejor que Burzaco no me llame porque se va a comer flor de puteada", lanzó Berni en diálogo con el canal C5N, y agregó: "No necesito explicaciones, conozco demasiado bien cómo funciona esto".

El funcionario bonaerense dijo que "tomó muy mal el accionar de la Infantería de la Policía de la Ciudad". "No quiero generar polémica con la Policía de la Ciudad porque no corresponde. Vino la Policía y, en vez de cuidarme, me agarraron. Yo luchaba para soltarme e ir a defender al trabajador", explicó en referencia al chofer que fue golpeado con el escudo por un agente porteño.

"Estoy muy mal, con mucho dolor, pero es dolor del alma. Es el mismo dolor que siento cada vez que nos matan a un ciudadano de la provincia de Buenos Aires. El resto son golpes a los que uno en la vida está acostumbrado", detalló el ministro en relación al ataque que sufrió.

En referencia al hecho en sí, Sergio Berni explicó: "Cuando estoy entrando, me dicen 'es una emboscada, andate'. Para mí huir no es una opción. Primero, mi solidaridad a la familiar del chofer que fue brutalmente ejcutado, porque no fue asesinado: fue brutalmente ejecutado. La palabra correcta es fusilado".

Al respecto, comentó que "era gente que me vino a provocar. Cuando los enfrento, siento que me pegan desde arriba. Lo primero que busqué era la pared, para tener un flanco protegido. Eran piñas y patadas. Eso me impedía querer seguir ahí para reunirnos. De hecho, después de 20 minutos llegamos a un acuerdo".

Sobre el crimen del colectivero Daniel Barrientos, ocurrido en Virrey del Pino, La Matanza, Berni dijo: "Hubo un hombre brutalmente ejecutado con una metodología que no es la habitual. hechos de esta naturaleza vemos muy seguido. La última vez que tuvimos un asesinato de un chofer de colectivo también fue en esa zona".

"Lo de hoy es un muy llamativo. Nadie roba con dos vehículos de apoyo un colectivo, con un armamento que no es el habitual para este tipo de hechos y con una munición que solamente la usan los profesionales", amplió el funcionario bonaerense.

y, en esa tónica, explico: "Esto no fue un simple robo. Acá no hubo plata, no hubo nada. Se llevaron una sola cartera y desde el estribo ejecutaron a un trabajador. Esa herida que a uno le produce en el corazón como ministro de Seguridad, le puedo asegurar que me duele más que todas las heridas que tengo".

Así fue la agresión a Sergio Berni por compañeros del colectivero asesinado

En un hecho casi sin antecedentes, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, fue agredido este mediodía en un piquete que realizaban compañeros del colectivero asesinado esta madrugada. El ataque, que incluyó golpes de puño, patadas y piedrazos, se registró en la intersección de General Paz y Ruta 3, minutos después de que el funcionario llegara al lugar.

Berni terminó con heridas importantes en su rostro e incluso hubo momentos en los que parecía que podía perder el equilibrio como consecuencia de la golpiza.

Berni dijo que sufrió una fractura de cráneo y que evalúan operarlo

El ministro de Seguridad bonaerense habló tras ser agredido. Contó que está a la espera de estudios médicos para ver si es necesario ser operado debido a un “fractura de malar” derivada de la agresión.

“Tengo fractura de cráneo, hundimiento de la órbita. Son lesiones, cortes, piedrazos en la cabeza. Tengo una tabla externa y fracturado el malar”, precisó Berni.

Por otra parte, aseguró que no presentará cargos contra los agresores y que no renunciará. “¿Por qué tengo que renunciar? Lo que vamos a hacer es redoblar el esfuerzo y seguir trabajando”, aseguró.