"Sos insignificante": Dalma y Gianinna Maradona le respondieron a Mauricio Macri sobre los dichos del "10"

En las últimas horas circularon en las redes las declaraciones de Mauricio Macri en Desde el llano, el clásico ciclo de TN. Allí, el expresidente comentó sus sensaciones sobre el triunfo de Javier Milei y además, lo comparó con la gesta deportiva de los mundiales 1986 Y 2022.

Sobre ese análisis, Macri criticó duramente al fallecido Diego Maradona. “Se terminó la época de los Maradona”, tiró, haciendo alusión a las maneras en las que se consiguieron los campeonatos del mundo.

Y agregó: “Se terminó la época definitivamente, con todo el amor del mundo, porque es un ídolo, de Maradona, en la que era él, el disruptivo y trasgresor. Todos alrededor de él y todo dependiendo de él”, señaló y remarcó que ahora pasamos a “un campeonato del Mundo ganado por la Argentina con el mejor del mundo, pero con un equipo. Y que cada uno cumplió su tarea y lo acompañó”.

“Messi es un líder positivo. Pro familia. Sus hijos tienen un lugar impresionante. Humilde. El tipo más querido del mundo. Todo un modelo al que el argentino empezó a valorar en lugar de tener como ídolo al vivo, trasgresor”, comparó a los número 10 más representativos de la historia de nuestro país.

LAS RESPUESTAS DE LAS HIJAS DE DIEGO MARADONA

Tras enterarse de las palabras de Macri, Gianinna realizó una publicación en sus historias de Instagram y escribió “Cartonero”. Este apodo se lo puso Maradona en la época en que Mauricio fue presidente de la institución “xeneize”.

Horas después, Gianinna volvió a la carga y se le sumó su hermana Dalma. “Yo soy insignificante para vos, pero vos sos insignificante para el mundo... Mi papá no, ni siquiera para vos, porque aún después de estar en el cielo seguís dedicándole tu rencor, tu odio, tu tiempo. ¿Será porque nunca se arrodilló ante tu poder?”.

Y agregó: “Ojalá en tu paso por esta tierra le des un cuarto de las alegrías que les dio mi viejo a los argentinos. Ojalá alguien se tatúe tu nombre, tu cara, alguien que se emocione por tus logros, que se sienta orgulloso de ser argentino porque vos con tu trabajo lo representás en el mundo”.

Por último, Gianinna se refirió a la misma comparación que realizó el candidato a vicepresidente de Boca, pero advirtió: “Y si tenés algo de tiempo, mirá lo que piensa Messi del número 10. Te mando un fuerte abrazo y éxitos!”, haciendo referencia a un video en el que el actual jugador del Inter Miami le dedicada elogios a Maradona.

Por su parte, Dalma escribió: “Maradona es Argentina y lo vamos a mantener siempre vivo. Vos sos un vendepatria”, puso en una publicación con una imagen de la selección sub 17. Y en otra historia, escribió: “Esa es la parte que realmente no entiendo. Hagan sus cosas, hablen de sus proyectos. Y dejen a mi papá en paz. Tuvieron mucho tiempo para decirle las cosas en la cara y no lo hicieron. Ahora son todos guapos. El único problema que van a tener es que cuánto más lo quieren ningunear, más grande se hace”, concluyó.

