Tortilla matera: receta para preparar en sartén en apenas 20 minutos

En estos días de calor, si querés preparar algo rico para acompañar el mate pero no querés pasar mucho tiempo en la cocina, la receta de tortilla matera es ideal para hacer en casa. Se hace en 20 minutos y lleva pocos ingredientes.

La tortilla santiagueña es un clásico que se popularizó en todo el país por su sabor ahumado y su deliciosa masa compuesta, principalmente, de grasa animal. Sin embargo, numerosas recetas alternativas surgieron de la preparación original, ya sea por los cotos de los ingredientes o los productos disponibles en góndola, etc. Y por esta razón, nació la tortilla matera.

Como su nombre lo indica, la tortilla matera es un excelente complemento salado al momento de preparar el mate, que en este caso se recomienda tomar dulce, aunque la fusión amargo/salado tampoco suele fallar. Lo atractivo es que se puede cocinar vuelta y vuelta en sartén y sale exquisita.

No es necesario encender la parrilla y echarlo al calor de las brasas para que salga bien, sino que con unos segundos en la sartén basta para que se dore de ambos lados y ya esté lista para el mate de la tarde. Solo necesitás grasa, harina, agua y sal para crear esta "joyita" de la cocina tradicional argentina que tantas alegrías dio, y que si bien no es difícil de conseguir no hay nada como prepararla en la comodidad de la casa, y además, en tiempo récord. ¡Manos a la obra!

Tortilla matera en sartén: ingredientes para dos tortillas

1 1/2 taza harina leudante

40 gramos de grasa vacuna (también puede ser manteca o aceite)

1 cucharada sal

1/2 taza de agua tibia

Receta de tortilla matera en sartén: paso a paso de la delicia popular argentina

Primero integrar la harina con la grasa. Disolver la sal en la 1/2 taza de agua tibia y agregar a los secos lentamente. En primer instancia va a ser una mezcla seca. Lo siguiente es estirar la masa. El grosor variará según la preferencia de cada uno, pero lo ideal es que no quede ni muy fina ni muy gruesa, lo suficiente para sentir la suavidad de la masa. Cocinar 5 minutos de cada lado en la sartén. Se puede hacer también en olla essen en caso de contar con ella, así como en horno, pero son unos minutos más de cocción.

