Un policía salvó a un bebé sin signos vitales realizándole RCP

Un efectivo policial logró que un bebé de menos de dos meses volviera a respirar , ya que se encontraba sin signos vitales, tras realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en una garita de la provincia de Santiago del Estero, informaron este viernes fuentes policiales.

"En camino al Cepsi, (Centro Provincial de Salud Infantil) cuando empezó a dar signos de respirar, con la mamá del bebé nos agarramos de las manos y lloramos juntos, fue un gran alivio”, dijo el cabo de policía Mario Andrés Gerez, alías “Colo”, el héroe de la historia.

El efectivo de la Comisaria Comunitaria N°5 se encontraba cumpliendo con su servicio habitual en una garita del barrio Jorge Newbery, de la ciudad capital de Santiago del Estero, cuando una madre se presentó pidiendo auxilio ya que su hijo de un mes y medio de vida dejó de respirar, explicaron las fuentes.

El uniformado solicitó ayuda a sus compañeros e inició la maniobra conocida como R.C.P. (Reanimación Cardiopulmonar), para seguidamente trasladar en un vehículo particular al menor junto a su madre hasta el Cepsi, trayecto en el que “logró reanimarlo y que respire nuevamente”.

Una vez en el centro de salud infantil fue atendido por la doctora Mariana Bittar, médica pediatra y jefa de turno, quien le colocó una máscara de oxígeno, y demás elementos para estabilizar al menor.

"COMENZÓ A RESPIRAR"

“Yo estaba cumpliendo mis tareas en la garita del barrio, cuando llegaron dos mujeres y me preguntaron si sabía realizar tareas de reanimación y le dije que sí, pero nunca pensé que me iban a entregar un bebé tan pequeñito”, explicó Mario en diálogo con Télam.

Y, comentó: “Lo llevé adentro de la garita para empezar a realizar la reanimación, pero no respondía, pedí apoyo, pero ante la urgencia fuimos con la mamá al Cepsi, mientras que en el camino no paraba de hacer el RCP, y a la vez la calmaba a la madre que estaba muy nerviosa”.

“En un momento, antes de llegar al hospital, comenzó a tener signos de respirar, así que le dije a la mamá que se quede tranquila, que ya estaba respirando”, añadió.

Por último, y emocionado, el policía dijo: “Llegamos al Cepsi y lo lleve corriendo al bebé a la guardia, en donde me lo recibió la doctora Bittar, y una vez que me dijo la doctora que estaba bien, que había realizado una buena tarea, sentí un gran alivio, me tranquilice y ahí solo me largué a llorar e inmediatamente hablé a mi hija”.

El cabo de policía tiene 29 años y dos hijos, una de 5 años y un bebé de apenas 4 meses.

"No pude evitar pensar en mi bebé cuando lo vi al pequeñito que no respiraba”, relató y agregó: "Ahora, más tranquilo, uno se da cuenta lo que hizo, porque en ese momento no dimensioné lo que estaba haciendo, solo trataba de salvarle la vida y tranquilizar a la mamá".

Fuente: Télam.