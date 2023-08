Una estudiante de 17 años murió al caer desde el octavo piso de un hotel en Mar del Plata

Una estudiante de 17 años de la localidad bonaerense de Mercedes que estaba de viaje de egresados en Mar del Plata murió en la madrugada del viernes al caer del octavo piso del hotel céntrico en el que se hospedaba, y la principal hipótesis es que se trató de un accidente.



"Todo hace presumir que se trató de una mala maniobra de la adolescente al intentar sentarse sobre un balcón de la habitación en la que se encontraba junto a otros compañeros", aseguró el fiscal de la causa, Leandro Arévalo.



La estudiante fue identificada como Agustina Kuhn, oriunda de la localidad bonaerense de Mercedes.



El hecho ocurrió minutos después de las 5, en el Gran Hotel Mar del Plata, ubicado en la calle Rivadavia 2235, de esta ciudad balnearia.



Arévalo también dijo que se descarta, a prima facie, que la hayan empujado. "Si bien estamos esperando los resultados de la autopsia que se realizará en las próximas horas, las pericias realizadas, análisis de los celulares y los testimonios que se han levantado en el lugar del hecho, la adolescente se cayó por una mala maniobra".



"Hasta el momento tenemos que los chicos fueron a un local nocturno de la zona de Playa Grande, a su regreso se mandaron mensajes y algunos decidieron juntarse en una habitación que tiene una especie de balcón en el octavo piso del hotel. En un momento, la joven se sube al balcón y por una mala maniobra o pérdida del equilibrio cae al vacío", detalló el fiscal.



"Uno de sus compañeros advirtió que se estaba subiendo al balcón y llegó a decirle: - guarda, pero no llegó a agarrarla", agregó.



Tras un alerta al 911, personal de una ambulancia del SAME arribó al lugar y constataron que la estudiante estaba sin signos vitales.



Por ultimo, el funcionario judicial dijo que "la menor se encontraba vestida y no hay indicios de que haya sido abusada".



Agustina, que se encontraba en Mar del Plata por el viaje de egresados con el resto de sus compañeros, era alumna del colegio San Antonio de Padua de Mercedes, e integraba un contingente que hoy regresó a su ciudad.

