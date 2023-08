Violenta agresión a árbitro en Córdoba: un jugador le pegó un cabezazo

En un impactante hecho ocurrió en la Liga de Ischillín de fútbol amateur en Córdoba. En el lugar, un árbitro resultó gravemente herido tras recibir un brutal cabezazo por parte de un jugador de Peñarol de Chuña. El lamentable episodio de violencia, que quedó registrado en video, tuvo lugar durante un partido en la cancha de La Franciscana, en San Francisco del Chañar.

El árbitro afectado, identificado como Carlos Saire, fue agredido en medio de un partido aparentemente tranquilo. El marcador estaba a favor del equipo local, 1-0, cuando a falta de 41 minutos para el final del segundo tiempo, el jugador Pablo Contreras se enfrascó en una discusión con el árbitro por una falta señalada en su contra. En el momento en que Saire estaba a punto de mostrarle una tarjeta amarilla, Contreras sorprendió a todos con un violento cabezazo directo al árbitro.

El impacto dejó al árbitro tendido en el suelo, inconsciente y con heridas visibles. Rápidamente, recibió atención médica en el terreno de juego antes de ser trasladado al hospital local y posteriormente a un centro de salud en San José de la Dormida, donde se le realizaron exámenes médicos para evaluar la gravedad de sus lesiones.

Carlos Saire, en una conversación con Radio Comunitaria La Plaza, describió los momentos posteriores a la agresión: "Estuve muy mareado, perdí el conocimiento. Me hicieron atención en Chañar y me llevaron a San José de la Dormida para unas placas. Aparentemente está todo bien. Me cortó el labio por dentro y por fuera".

Mientras tanto, Pablo Contreras, el jugador agresor de 38 años, fue detenido por la policía cuando se retiraba del estadio tras finalizar el partido. Fue llevado a la comisaría local y quedó bajo la disposición de la fiscalía pertinente, que lo imputó por "lesiones leves".

Lucas Cornejo, periodista presente en el lugar del incidente, explicó que el partido se desarrollaba de manera tranquila y que la agresión ocurrió "fuera de contexto". Según los jugadores de Peñarol de Chuña, el árbitro habría insultado al jugador Contreras, lo que habría desencadenado la violenta respuesta. Sin embargo, el árbitro Saire desmintió rotundamente tales acusaciones: "En ningún momento insulté al jugador. En la expulsión me pide una falta y cuando giro, él me insulta. Me vuelvo para expulsarlo y me mete el cabezazo, no hubo nada más".

Este lamentable suceso pone de relieve una vez más los problemas de agresiones hacia árbitros en el fútbol, y destaca la importancia de promover un ambiente de respeto y fair play en todos los niveles del deporte, incluso en las ligas amateur.