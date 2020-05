Parece que algunas cosas no cambian

La “flexibilización” de la cuarentena en Jujuy descomprimió –en parte- la fatiga social del encierro, pero la crisis económica nos vuelve a dejar atrapados en una telaraña que nos tiene maniatados. La danza política retoma su ritmo de carnaval (aunque también podríamos decir de “cambalache”). Cuando el resto del mundo intenta retomar su vida entre mamparas, tapabocas y alcohol; la cotidianeidad del país tiene otro folklore más bizarro, más argento y ya no está tan interesado en el COVID 19.

El fuerte cacerolazo del pasado jueves en diferentes puntos del país rompió con la armonía y la aparente “paz política”, mostrando la mejor cara del rechazo social a la excarcelación masiva de presos además de las disputas partidarias y las pujas de poder. En Jujuy, el Ministerio Público de la Defensa Penal consiguió que la Cámara de Apelaciones hiciera lugar parcialmente al hábeas corpus colectivo rechazado por el juez de control. Ahora los jueces deberán evaluar y recomendar la prisión domiciliaria cuando “se involucre una cuestión de salud extrema”.

En política, las ruidosas diferencias en el PJ ya han ganado títulos críticamente agudos, mientras el oficialismo avanza libre y sin pausa. En medio del ruido, la casa de piedra volvió a sesionar para ratificar las decisiones sanitarias del ejecutivo y permitir la disponibilidad de los empleados estatales. El deliberante de capital aprobó la adhesión a la emergencia sanitaria pero no la adhesión al proyecto del tope en los salarios. Eso sí el escándalo de la semana, fue el dudoso cambio de autoridades en el Deliberante de Perico, donde solo 5 de 8 concejales sentaron al controvertido Walter Cardozo en el lugar de la oficialista Gloria Espinoza ¿golpe institucional a Demarco?

Económicamente los municipios están en crisis, los reclamos salariales volvieron, el paro en el transporte también, la situación terminal de las PYMES se pronuncia con el correr de los días, en tanto la DIPEC indico que una familia jujeña de 4 integrantes necesitó – solo en marzo- más de 38 mil pesos para no caer en la de pobreza.

En materia educativa, no todos los padres, estudiantes ni docentes la pasan bien con la modalidad on line, más cuando la enseñanza virtual evidenció “la grita” entre los de mayores recursos y los más desfavorecidos, donde la conectividad -o la falta de ella- juega un rol más excluyente que inclusivo. Con casi dos meses de cuarentena preocupa la estrategia para que los estudiantes no pierdan el año.

La salud celebra que no se haya presentado ningún otro caso de contagio de COVID en Jujuy, mientras el dengue no da respiro ya hay cerca de 2000 contagios. Lo único cierto es que cuando se disipen la endemia y la pandemia estaremos ante un panorama diferente. ¿Será mejor o será peor? no lo sé, creo que nadie por aquí tampoco lo puede afirmar, lo que es seguro es que ya no será lo mismo.

La pérdida irreparable: la partida de Felipe Fidel Amante, fundador y director de la Orquesta de Instrumentos Andinos de la Escuela Superior de Música. ¡Hasta siempre maestro!