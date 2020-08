Dióxido de Cloro: ¿La cura milagrosa?

En contraposición con las recomendaciones la OPS (Organización Panamericana de a Salud), la OMS (Organización Mundial de la Salud), la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) e incluso la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos ​​ de EEUU), que indican que “no hay ninguna evidencia científica que apoye su seguridad o eficacia, y que presenta riesgos considerables a la salud de los pacientes», en esta pandemia el consumo del CDS o MMS ha crecido. El movimiento que usa las redes sociales para la proyección de testimonios y videos de cómo usarlo garantizando resultados milagrosos además de precios y promociones tentadores, causa sensación en la gente.

Ante la creciente promoción del consumo del Dióxido de Cloro (clorito de sodio en solución acuosa, que cuando se administra en las condiciones adecuadas, se transforma en ácido cloroso que se degrada a dióxido de cloro), el químico que es usado por la industria como blanqueador de papel, de fibras textiles, desinfectante, entre otros; es que surge la inquietud de Jujuy Investiga por abordar el furor de su consumo, la legalidad de su comercialización y la opinión científica sobre los efectos colaterales.

Fabiola Chambi Altamirano, respetada periodista cochabambina (corresponsal boliviana en La Voz de América de EEUU, entre otros medios), explicó los factores que llevan al consumo masivo del CDS en su país, donde se plantea como una solución económicamente accesible ante la falta de respuesta del sistema público de salud, en un contexto dónde la gente muere en las calles porque no tiene atención ni respuesta sanitaria.

En Cochabamba, el compuesto es fraccionado en la “Farmacia Boliviana” donde Federico Anze el bioquímico farmacéutico recomienda su ingesta, a pesar que el Ministerio de Salud de ese país se opone y desautoriza su uso. Él afirma desafiante “cuando amenazan con procesos creen que nos van a callar, esto es algo que no se va a parar más”.

Jujuy Investiga también sumó la opinión del Dr. Rodrigo Arce Cardozo, el epidemiólogo boliviano que también se formó académicamente en la UNT (Universidad Nacional de Tucumán), y que forma parte de la comunidad científica de EEUU que investiga el Covid-19; quien desde Nueva York (en exclusiva para Canal 7), explicó “no hay evidencia, no porque no se haya investigado, sino porque no se probado que tenga compatibilidad con la vida. Puede crear una falsa sensación de protección, pero no hay ninguna afirmación científica que pruebe su eficacia”’.

Por su parte Camila Sáenz, jujeña egresada de la Esc. De Minas, Licenciad en Bioquímica y que trabaja como becaria para el CONICET, advirtió sobre las consecuencias en el organismo del consumo del CDS: “puede causar náuseas, vómitos, dolores de estómago, diarrea, falla renal y otros más graves”.

En la investigación previa, antes de la puesta al aire, he descubierto un universo de artículos de la comunidad científica que recomiendan el “no consumo” del CDS como medicamento. De todo lo que he consultado, quiero compartir con ustedes el material de José Ramón Alonso (Doctor de la Universidad de Salamanca. Neurobiólogo. Catedrático de Biología Celular y Director del Laboratorio de Plasticidad neuronal y Neurorreparación del Instituto de Neurociencias en España), que en su artículo “MMS” sobre el negocio que gira en torno al CDS dice: “El único «milagro» aquí es cómo se llenan el bolsillo algunas personas a partir de la ignorancia, la desesperación y la esperanza de otras. En realidad, el dióxido de cloro es una sustancia muy barata pero los que lo venden como MMS multiplican su precio por varios cientos. Ellos sí que hacen el milagro, el de multiplicar sus cuentas bancarias, el de desplumar a los incautos”.

En cuanto a origen del movimiento, el estudioso relata: El inicio del MMS fue un libro publicado por Jim Humble en 2006, “ The Miracle Mineral Solution of the 21st Century”. Humble afirmaba que había sido enviado desde la galaxia Andromeda para salvar a la humanidad con su solución milagrosa. Fundó una iglesia, la Genesis II Church of Health and Healing de la que te puedes hacer socio por el módico precio … lo que te da derecho a no creer en las vacunas, en los rayos X y en distintos tratamientos médicos que esta secta considera dañinos para la gente”.

En síntesis, a pesar de la intención de quienes lo consumen, el CDS o MMS que se comercializa como cura del coronavirus, el autismo, el cáncer y otras patologías, es una sustancia tóxica y peligrosa para la salud de las personas.

