La otra pandemia: violencia de género y femicidios

Se entiende por violencia de género a la ejercida contra las mujeres que implique toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, que afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. El feminicidio es un crimen de odio, entendido como el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. El concepto define un acto de máxima gravedad, en un contexto cultural e institucional de discriminación y violencia de género.

El resultado de esta otra pandemia, como la denomina la Organización de las Naciones Unidas a la violencia de género, ha dejado en nuestro país en los primeros ocho meses del año números que lastiman en lo más profundo a nuestra sociedad. Desde el 01 de enero hasta el 30 de agosto, se contabilizaron 118 víctimas y la justicia estudia 21 casos más para determinar su carátula, esto de acuerdo a los datos de medios gráficos y digitales recabados por el Observatorio Nacional Mumalá.

En Jujuy, los números parecen haber sufrido un incremento de acuerdo al 2019, año en que la justicia confirmo 4 casos de femicidios, ya que en lo que va de 2020 hay 3 casos de víctimas de género, pero 3 más están en estudio.

Lo cierto es que muchas mujeres que sufren de violencia física, psicológica, económica o de otro tipo, no siempre encuentran la salida; la dependencia y el temor son su mayor obstáculo, pero la preocupación por el futuro de sus hijos (si los hubiere), es fundamental. Para poder vencer esa barrera, es necesario comprender el círculo de la violencia e identificar el problema para recuperar el control y reconstruir su vida, dejando atrás patrones de comportamiento. Pero el mayor desafío es que la víctima pueda comprender que lo es y pedir ayuda para salir de esa situación.

En nuestra provincia el Consejo Provincial de la Mujer a través de 12 centros distribuidos en la provincia brinda asistencia integral a las mujeres víctimas de violencia, la Policía de Jujuy hace lo propio con 3 unidades, mientras cada municipio o comisión municipal implementa la contención de las damnificadas.

ELLA PUDO…

Tras la última edición de Jujuy Investiga, ella me contó que hace unos años logró salir. J.R.C. recordó: “Me había casado a los 30, no podía decir que era demasiado joven para no comprender la situación, pero estaba enamorada y pensé que él iba a cambiar al formar una familia y con un hijo en camino. Pero los golpes no pararon y tampoco sus borracheras que lo hacían más violento. En un punto llegué a dudar de mis propias capacidades, de dejar la casa que compartíamos, de no poder mantenerme ni a mi hijo; en un momento pensé que él podía matarme; pero a escondidas logré ahorrar lo suficiente y un día me fui de su lado y con mi hijo aún en el vientre inicié una nueva vida”.

Ésta es una historia entre tantas, con un final que NO terminó en trágica estadística, pero no todos los casos son iguales. Hay cientos, miles de: hijas, madres, hermanas, tías, sobrinas, amigas, etc. que tuvieron un fatal desenlace, que terminaron muertas por ser mujer.

El 1 de abril de 2009, en Argentina entró en vigencia la Ley 26.485 de protección integral de las mujeres, que tiene por objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.