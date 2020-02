“Si pretendéis informar sobre la verdad, primero, tendréis que buscarla”

La indignación por los dichos de la Sra. Vernaci, a pesar de que se haya disculpado, todavía le suponen a los jujeños un mal sabor de boca. Personalmente, no me disgustaron tanto porque me digan que pertenezco al pueblo boliviano, que es tan digno como el nuestro, sino porque el periodismo, una vez más, se ha visto denigrado y ultrajado, mal utilizado por una voz que dejó de lado su buen hacer profesional.

Mi profesión es una de las más bonitas del mundo porque se basa en perseguir la VERDAD de forma incansable para poder comunicarla a los demás. El problema es que cada vez más, por querer ser jocoso o pícaro, por aumentar el número de oyentes o de ingresos publicitarios, somos capaces de decir cualquier disparate. Por las prisas, no nos informamos lo suficiente y escupimos palabras detrás de un micrófono sin tener en cuenta que cada una está ligada a una responsabilidad ciclópea, dejando en el olvido al verdadero sentido del periodismo.

Podría llenar estas líneas enumerando las mil y una maravillas que tiene la provincia que no me parió pero si me adoptó. De todo lo que aprendí y aprendo con sus paisajes y su cultura milenaria, con su gente humilde que lleva el sello de los 20 éxodos que permitieron gritar la libertad de una nación formidable. Un pedazo de tierra que abre las puertas al forastero para que disfrute de los sabores y olores, de la Mamita del Cerro, del diablo del Carnaval y del baile del hombre con la bestia en el pueblo de Casabindo que rompe su silencio todos los 15 de agosto. Son miles los ejemplos para informarse de que Jujuy es una maravilla más de este planeta y que abre el mapa por el noreste para abrigar con su poncho marrón al resto de las provincias de la Argentina.

Me duele que una colega, con tantos premios en su bolsillo, haya abandonado en algún rincón de su carrera la primera clase de la facultad, cuando el profesor rompía el murmullo de los recién estrenados alumnos para decir… si pretendéis informar sobre la Verdad, primero, tendréis que buscarla.

Una de las mayores virtudes de este país es su riqueza cultural, pintada de mil colores, que la hacen tan especial. ¡Qué error tan grande pensar que termina en la Gral Paz o que Dios está en todas partes pero solamente atiende en Buenos Aires…! Os aseguro que en Jujuy lo encontré y me atendió… En la humildad del puneño, en la voz de la coplera, en el sonido del erke y del sikuri, en la paleta más completa que pudo soñar cualquier pintor, en un mar infinito de sal, en las estrellas y el viento enojado del norte, en el pico de los tucanes y de los ceibos que estrenan la primavera.

Quizás esta señora periodista es como el escéptico Tomás que necesitaba ver para creer… Pues anímese y experimente la aventura de conocer una de las provincias más bellas y extraordinarias del mundo que Argentina tiene la gran suerte de contar entre sus 23.