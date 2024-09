El Corredor Bioceánico: una oportunidad estratégica en medio de la puja política

La Legislatura de Jujuy dictó la Ley 6.408, que declara de interés político, institucional, económico, social, turístico, deportivo y cultural la creación, promoción y desarrollo del Corredor Bioceánico del Capricornio.

La iniciativa fue impulsada por el gobernador Carlos Sadir, en el marco del nuevo contexto nacional de recortes de partidas importantes por parte del gobierno nacional, lo cual impulsa no solo al mandatario jujeño, sino también a sus pares de Argentina a tener que apelar a los instrumentos locales disponibles para compensar ese déficit generado por la Casa Rosada.

Sadir, adelantándose al lanzamiento de las provincias de la Estrategia Federal Logística, que implica un ambicioso programa con más de 1.100 proyectos que articula el Consejo Federal de Inversiones (CFI), convocó a los principales actores en Jujuy para iniciar una mesa de diálogo y consolidar la agenda de Jujuy sobre el futuro del corredor.

Este último viernes, los mandatarios provinciales se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde se presentó la iniciativa ideada por todas las provincias, incluyendo proyectos vinculados con aeropuertos, pasos de frontera, vías férreas y portuarias.

En el debate, los mandatarios señalaron su preocupación por “la falta de federalismo, el recorte de fondos y el estado de las rutas”.

Desde Jujuy, el Ing. Alfredo Simón expresó que “creemos que el Corredor Bioceánico es una oportunidad para Jujuy, el turismo, la logística y para la venta de servicios. Nosotros estamos a la misma distancia de (CABA) que de Mato Grosso do Sul, cuya capital es Campo Grande, a 1.400 km de distancia. Se trata de un territorio de Brasil con 3.900.000 habitantes. Esto implica la apertura de oportunidades para Jujuy, aprovechando el flete de regreso hacia el país carioca.”

En este marco, que ofrece un salto a la eficiencia frente a un sistema logístico anacrónico, todavía intentan operar ciertos sectores de la vieja política que ya se están peleando por la millonaria caja del (CFI).

Recordemos que el CFI fue creado en 1959 para promover el desarrollo del país. El organismo ha estado bajo el control del peronismo durante décadas. Actualmente, es dirigido por Ignacio Lamothe, cercano al dirigente kirchnerista Wado de Pedro. En el corto plazo, los gobernadores intentarán impulsar una elección de autoridades para desbancar al kirchnerismo y despojarlo de un bastión histórico que ha servido para poco, examinando al país en las condiciones en las que está.

Sin embargo, la propuesta no deja de ser novedosa e indispensable, ya que hay provincias que, en pleno siglo XXI, no tienen en claro el modelo de gestión para manejar los caminos rurales por donde debe circular la producción rumbo a determinados destinos. Esto marca el nivel de atraso y de retroceso en materia de planificación logística.

La idea es que las provincias lleguen a los organismos multilaterales con una estrategia integrada. Se intentará sugerir un plan plurianual de 10 a 15 años de financiamiento a largo plazo, para mejorar la eficiencia logística del país.

El objetivo que plantea la dirigencia es invertir en los próximos 20 años en estos rubros. Hay muchos sectores productivos que se volverán competitivos, ya que en la actualidad no logran la meta porque los costos logísticos los dejan afuera.

La idea entusiasma, pero hay jurisprudencia sobre planes e iniciativas impulsadas desde el (CFI) en los últimos 40 años, desde la restauración de la democracia, en los cuales no se pueden justificar resultados concretos en la materia. Solo iniciativas dispersas en el territorio nacional y muchas de ellas a medio terminar.

Ignacio Lamothe comentó que “Argentina no tiene ninguna chance de que le vaya mal. No tiene guerras, no tiene hipótesis de conflicto interno, no tiene divisiones religiosas, la población es pacífica y hay respeto por los derechos democráticos.”

De acuerdo a los hechos y acontecimientos a los que asistimos a diario, podríamos decir que parte del discurso de Lamothe es cierto. Sin embargo, en algunos pasajes de su alocución, la situación, diríamos, está “opinada”. Estamos claros que Argentina lo tiene todo. Solo le faltan dirigentes. Cuarenta años de desidia explican lo dicho.