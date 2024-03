Sesión Semanal #08: de St. Vincent a Nick Cave

⏯️ St. Vincent - Broken Man

St. Vincent regresa con el anuncio de su nuevo disco, "All Born Screaming". Annie Clark se estrena como productora del disco, y suma las contribuciones de Dave Grohl, Cate Le Bon y otros. El lanzamiento está programado para el próximo 26 de abril

⏯️ Mannequin Pussy: I Got Heaven

Mannequin Pussy regresó de manera enérgica con el himno explosivo que da nombre a su álbum "I Got Heaven", y el disco sigue en la misma línea. La líder, Marisa Dabice, contó en entrevistas: "Están sucediendo constantemente tantas cosas que se sienten intencionalmente malvadas, que tratar de hacer algo hermoso se siente como un acto radical".

⏯️ Faye Webster: Underdressed at the Symphony

En su quinto álbum, "Underdressed at the Symphony", Faye Webster, la cantautora oriunda de Georgia, de apenas 25 años, se sumerge aún más en su cómodo estilo alt - country. El título del disco hace referencia a sus visitas improvisadas, durante un año difícil, a la Orquesta Sinfónica de Atlanta

⏯️ Julian Lage - Speak to Me

El último disco de Julian Lage está repleto de contrastes. Desde grooves eléctricos atrapantes hasta baladas de puro jazz que demuestran que el guitarrista californiano de 36 años es, sin duda, un músico completo en composición e improvisación

⏯️ Nick Cave - La Vie En Rose

"The New Look", es la nueva serie de Apple TV+ que narra la historia de Christian Dior y Coco Chanel en la Segunda Guerra Mundial. Destaca su banda sonora, curada por el productor Jack Antonoff, que incluye joyas de Florence and the Machine, The 1975, y Nick Cave, quien ofrece una impecable versión de "La Vie En Rose" de Édith Piaf. La interpretación sentida de Cave, respaldada por un elegante piano, añade una nueva capa de emoción a este clásico atemporal.