Sesión Semanal #5: de Wings a Paramore

⏯️ Paul McCartney & Wings - “Band on the Run” (Underdubbed)

La premisa detrás de "Band on the Run (Underdubbed)" de Paul McCartney & Wings es que a veces, menos es más. Lanzado cincuenta años después de su debut, esta nueva versión del disco más exitoso de la banda elimina capas añadidas en mezclas posteriores, lo que permite disfrutar de una experiencia más cercana a la grabación original. Una buena manera de volver a escuchar un clásico de una manera diferente.

⏯️ Billy Joel - Turn the Lights Back On

Billy Joel, el icónico artista neoyorquino, regresa con su primera canción original en 17 años. Una balada que explora la reflexión del cantante sobre su ausencia creativa y el deseo de recuperar la magia perdida. A los 74 años, Joel presentará en vivo el nuevo single en los premios Grammy.

⏯️ Norah Jones & Remi Wolf - “Change” (cover de Big Thief)

Norah Jones (una abonada de este espacio) es reconocida, entre otras cosas, por la versatilidad de sus colaboraciones musicales. En este caso se une a Remi Wolf, una artista pop soul, y juntas recrean “Change” del grupo folk Big Thief. Destaca la química entre las cantantes, que aporta un toque único para un cover conmovedor.

⏯️ J Mascis - What Do We Do Now

J Mascis, líder de Dinosaur Jr., lanzó un nuevo disco solista. A diferencia de los trabajos con su banda, Mascis exploró más con guitarras acústicas y percusión, brindando un sonido que se asemeja a una banda completa y a un sonido más tradicional.

⏯️ Paramore - Burning Down The House (cover de Talking Heads)

Paramore lanzó su versión de "Burning Down the House" como parte del álbum tributo a Talking Heads, "Everyone's Getting Involved: A Stop Making Sense Tribute Album". El proyecto acompaña la restauración de la película/concierto "Stop Making Sense" de 1984.. El proyecto incluye a otros artistas como Lorde, Miley Cyrus, The National y los argentinos Él Mató a un Policía Motorizado.