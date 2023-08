Buscan a un jujeño desaparecido hace 6 años: "Se olvidaron de mi hijo, queremos saber la verdad", dijo su madre

Este martes 8 de agosto se cumplen seis años de la desaparición de Arnaldo David Fernández, un hombre de 26 años que residía en la localidad de Pampa Blanca del que no se conoce ninguna pista para dar con su paradero.

Su madre, Alejandra Yucra, no se resigna y sigue en su búsqueda. En diálogo con Canal 7 de Jujuy, la mujer explicó las circunstancias en las que desapareció su hijo y pidió que se siga con la investigación para poder encontrarlo.

“Se cumplen 6 años la desaparición de él y hasta ahora no tengo ni una respuesta de mi hijito. En un principio la gente me ayudaba a buscarlo y pedía que el hecho se esclarezca pero ahora siento que se olvidaron de él. Sigo pidiendo que colaboren para saber la verdad sobre la desaparición de mi hijo. Hasta ahora no se sabe nada”, inició Yucra.

La madre del hombre desaparecido indicó que al principio de la desaparición ella señaló algunos lugares para que se hagan rastrillajes pero no obtuvo respuesta positiva de su pedido. “Me pedían pruebas para iniciar los rastrillajes”.

Sobre el día en que desapareció Fernández, su madre relató que ella ese 8 de agosto de 2017 se dirigió a su trabajo en la escuela del pueblo y que su hijo se quedó en casa.

“Él estaba trabajando en la casa de mi familia porque se dedicaba a pintar paredes. Nosotros teníamos planes de hacer la construcción de la escalera, y bueno en ese momento se encontraba allí también porque quería ayudar al albañil. Cuando regreso de la escuela, a eso de las 13:20 de la tarde, le pregunto al albañil porque noté que mi hijo ya no estaba y éste me respondió que entre las 10:30 y 11:00 horas Arnaldo se retiró. Desde ese entonces no se nada de él”, detalló.

Sobre el nuevo aniversario de la desaparición de su hijo, Yufra manifestó sus intenciones de realizar una marcha para pedir por la aparición de su hijo aunque se lamentó de estar sola en la búsqueda. “Yo quería hacer una marcha por mi hijo pero estoy sola prácticamente, mi hermano que me acompañaba ya falleció”.

“Yo quisiera que se difunda esto para que se sepa la verdad y pido también que la Fiscalía se mueva”, cerró la madre de Arnaldo Fernández.

Alejandra Yufra, madre de Arnaldo David Fernández

Quien posea información sobre el joven puede comunicarse con la seccional más cercana a su hogar o llamar al 911.

El caso de Cintia Tolaba, una joven jujeña desaparecida hace más de 7 años

Cintia Tolaba es oriunda de Santa Clara y tenía 15 años cuando fue vista por última vez el 2 de enero de 2016. La joven, había salido de su casa alrededor de las 22 horas para ir a la plaza del pueblo de Santa Clara y desde allí no se supo más de ella.

Su madre Haide Jurillo que nunca paró de buscarla en siete años y aún continúa con la angustia de ese día, declaró hace algunos meses: “Yo sola busco a mi hija, yo sola la busco. Desde el 2 de enero de 2016 a las diez de la noche no supe más de ella. No duermo desde ese día y no voy a descansar hasta que la encuentre”.

“Por favor, ayúdenme a buscar a mi hija", pidió.

Cuando Cintia Tolaba abandonó su hogar con la idea de volver pronto, tenía 15 años y muchos sueños por cumplir.

Cintia Tolaba desapareció el 2 de enero de 2016 en la localidad jujeña de Santa Clara. Tenía 15 años

Por eso su madre solicitó a la comunidad y, sobre todo, a las autoridades, que no se olviden de Cintia Tolaba, “solo cierren los ojos e imaginen que no saben absolutamente nada de su hija por 7 años, ¿Qué harían?”, finalizó.

Así se vería hoy Cintia Tolaba, según la inteligencia artificial