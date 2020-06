«Tengo mucha bronca e impotencia y quiero contarlo para que nunca más pase»

Natalia Ibañez, una empleada jujeña de 35 años, llegaba este sábado pasadas las 23.30 a su domicilio ubicado en el barrio Alto Comedero, cuando sorpresivamente fue atacada en el camino por un malviviente, apenas dos cuadras antes de llegar a su casa. El sujeto, además de robarle e intentar a abusar de ella, la arrojó al vació sobre un puente. Hoy se encuentra internada en una clínica y desde allí brindó su testimonio a LW8.

«Tengo mucha bronca e impotencia por lo que me pasa y quiero contarlo para que nunca más me pase, es algo horrible, desde que pasó no puedo dormir y tengo miedo, estoy asustada», indicó Natalia desde el nosocomio.

Natalia relató que, como todos los días tomó el colectivo y se bajó en la avenida Marina Vilte. Desde allí debe caminar hasta llegar a un «puntecito» en Las Napas, que la conduce hasta su hogar.

Sin embargo, antes de llegar al puente sintió que alguien la seguía. «A mitad de camino ya había visto una sombra, cuando sentí que se acercó empecé a correr, era un solo hombre que se tiró encima mío», relató Natalia a Mariana Lazarte, conductora de LW8.

Conmocionada por recordar la situación, Natalia continuó recordando y dijo que el sujeto ya en el suelo, la quiso asfixiar: «me tapó la boca, no podía respirar, en ese momento le resguñé la mano, le decía que me suelte que le iba dar todo»,

Sin embargo, el sujeto parecía no escuchar lo que ella le decía y seguía buscando enfurecido entre sus cosas con insistencia porque no encontraba sus pertenencias. Sucede que Natalia guardó la billetera y el celular dentro de su camisa y llevaba puesta una campera gruesa por el frío, por lo que el sujeto no podía encontrar estos objetos.

«Me decía dame todo o te mato, después empezó a buscar en los bolsillos y llegó a bajarme los pantalones», concluyó Natalia. En esos momentos fue que el ladrón intentó además abusar de ella y después la tiró al vacío desde el puente.

En esos momentos, cuando Natalia cae a un terreno pedregoso, indicó que solo pensó en hacer silencio para que el sujeto pensara que había muerto y no volviera a bajar.

Unos minutos después fue que sonó su celular, que el sujeto no pudo encontrar porque ella lo había guardado en su torso, dentro de la camisa. Era su marido alertado porque aun no había llegado a su hogar. Natalia le contestó y su pareja llegó al instante corriendo junto a otros vecinos.

SU ATACANTE ESTABA ENCAPUCHADO

Natalia relató que, cuando llegaron su marido y los vecinos, el atacante ya había huido. Luego fue rescatada por los bomberos y atendida por el Same que la trasladó al hospital Pablo Soria y desde allí fue trasladada a una clínica de nuestra ciudad.

Hoy está siendo atendida por una fractura en la pierna, y aguarda el diagnostico médico para saber si además debe ser operada por dos fracturas en la columna. Además de las consecuencias físicas, indicó que no puede dormir desde que ocurrió el episodio y que tiene mucho miedo de lo que pueda llegar a pasarle.

Consultada sobre el aspecto del malviviente que la atacó, Natalia indicó que no sabe nada de él, porque estaba encapuchado y no le pude ver la cara. «Era más grande que yo, me sacaba una cabeza y no le pude ver la cara, yo me quería dar la vuelta y era imposible», sostuvo.

Sin embargo, Natalia espera que la policía pueda investigar porque no es la primera vez que alguien sufre un ataque en el lugar, y recordó que es una zona oscura y con mucha maleza, conocida por su peligrosidad. Los vecinos, ya habían presentado notas pero no fueron escuchados.

EL PEDIDO DE JUSTICIA EN REDES SOCIALES