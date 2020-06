Quién era Silvia Apaza, la jujeña asesinada en Córdoba

La ciudad de Córdoba se encuentra conmocionada por el brutal crimen de una jujeña que caminaba hacia la parada del transporte urbano de colectivo para viajar a su puesto de trabajo.

Silvia Apaza, de 31 años, vivía en calle Ballesteros al 5.400 de barrio Congreso junto con su marido, Ricardo Adán Calizaya, con quien tenía una hija de tres años y un bebé de un año.

La mujer habitualmente utilizaba su auto Renault Clio para asistir al Instituto Modelo de Cardiología, donde se desempeñaba en el sector de limpieza.

Sin embargo, últimamente circulaba en colectivo porque el vehículo particular tenía los amortiguadores rotos, según reveló un allegado a la víctima fatal.

La mujer fue asesinada de un balazo en la cabeza este miércoles a la madrugada, a metros de la parada del colectivo de la línea 30 de la empresa Ersa, sobre la avenida Fernando Casado, de Santa Isabel 1ra sección, colindante con el barrio Congreso.

Algunas personas que aguardaban el ómnibus fueron los primeros en llegar en su auxilio y llamar a la Policía y al servicio de emergencia.

Según informaron, pocos segundos después del disparo se escuchó el alejamiento de una motocicleta, aunque aún no se pudo determinar el vehículo utilizado por el asesino.

LAS DOLOROSAS PALABRAS DE SU ESPOSO

El esposo de Apaza relató que su mujer salió de su casa para ir en colectivo a trabajar porque el auto que se había comprado hacía dos meses estaba descompuesto y lo habían llevado a arreglar.

«Se fue en colectivo el domingo, lunes y martes», porque el auto que se compró hace dos meses se le rompió, a la vez que contó que hace un año también le quisieron robar en la misma cuadra y que «ella no se resistía».

Además, el marido de la víctima resaltó que es habitual la inseguridad en barrio Congreso.

«No queda otra que seguir para adelante porque tengo dos bebés. Trato de no caer porque tengo que ser muy fuerte por mis hijos, tengo que luchar por ella», describió el hombre.

«Me llamaron porque no había llegado al trabajo. Y mi cuñada dijo que la llamó un policía, fui a ver y me encontré con todo», agregó. “La mataron por nada, no puede ser que pase esto”, dijo en comunicación con medios radiales.

Una vecina del lugar y conocida de la víctima expresó también su repudio al hecho y dijo: «Solamente pido justicia, que se sepa quiénes son estos ratas, cuando yo sepa voy a decir todo, no pueden matar así. Ella no lleva mucho, solo la tarjeta de colectivo y el celular, no le robaron nada».

«Pedimos justicia para que esto no quede así, no se puede explicar», agregó la mujer.

Este es el quinto caso de asesinato de motochorros en lo que va del año en la provincia de Córdoba.