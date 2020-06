Santa Clara: denuncian que golpearon a un joven por rumores de que tenía coronavirus

Familiares de un joven músico de la localidad de Santa Clara denunciaron que un grupo de 10 personas lo habrían golpeado salvajemente y habrían apedreado su vivienda ante rumores de haber contraído coronavirus.

El joven es hermano de un agente de policía que habría tenido contacto con al menos un caso positivo de Covid-19. Se habría sometido entonces al test PCR, que habría arrojado resultado negativo.

Según relató la hermana del joven en una entrevista radial, los agresores, que serían familiares de su mujer, apedrearon la vivienda sin importarles que dentro estaba el músico junto a su hijo de tres años. Habrían ingresado luego a la vivienda y lo habrían golpeado salvajemente, además de romper el violín con el que trabaja de músico.

Mensaje en redes sociales

El joven policía, hermano del músico agredido, publicó un descargo en redes sociales y denunció el violento episodio.

“Soy policía de Jujuy y me pone mal por mi familia que no tienen nada que ver con esto. Lo hago público para que de una vez por todas no exista nuevamente algo parecido así con ninguna otra persona”, publicó el joven.

Advirtió luego que “si es que me contengo, es solo por el respeto al uniforme que porto nada más”, y pidió “que no se estigmatice al personal policial. No somos culpables de nada, mi familia no tiene nada que ver.”