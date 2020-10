«Ella no tenía la culpa para que le hagan eso; que la maten como a un perro», dijo el papá de Abigail

Pablo Riquel volvió a romper en llanto hoy por la muerte de su hija Abigail, la niña de nueve años asesinada ayer en la zona de avenidas América y Francisco de Aguirre, Tucumán. Con las fuerzas que le quedaban, manifestó que hará hasta “lo último” para hacer “justicia” y para encontrar al culpable.

“Ya me quitaron una hija, y no quiero que lo hagan con otro hijo. Por eso, estoy fuerte hoy, como puedo. Ya todos lo conocen. Espero que lo sigan buscando”, expresó respecto del principal sospechoso, alías “Culón”.

“Abigail no tenía la culpa para que le hagan eso, que la maten como a un perro. Ella era una chica muy divertida, muy tranquila. Jugaba con su hermanito, con su vecinito. No se acercaba a nadie y no iba a ningún lugar. Era una chica buenita. Ahora me la mataron, me la tiraron por ahí”, exclamó Pablo.

El padre, familiares y allegados cuestionaron nuevamente el accionar de la Policía y se unieron para pedir a las “autoridades que se muevan para que Abigail pueda descansar en paz”. “Yo anduve desde las 11, cuando mi hija ya no estaba, hasta las 17, cuando la encontramos. Fui a poner la denuncia y el comisario me dijo que no podía tomarla porque podía estar en la casa de un amigo (…) Les dije que si no me tomaban la denuncia, que se aceraran y la busquen porque yo ya no podía.

Me fui por todos lados y no la podía encontrar. Les pedí por favor que me la busquen. Dos milicos se acercaron, pero anduvieron media hora; luego, se fueron. Fui a la comisaría a pedir explicación, y me respondieron que no tenían móviles y que los ociales estaban cansados”, señaló, entre otros reclamos.

FUENTE: La Gaceta